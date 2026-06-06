Honda отзывает у США почти 100 тысяч автомобилей: в чем причина Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

Honda отзывает в США почти 100 тысяч автомобилей из-за технического дефекта

Японский автопроизводитель Honda Motor объявил о масштабном отзыве транспортных средств на рынке Соединенных Штатов Америки. Сервисная кампания охватывает около 99 тысяч машин и связана с выявленным техническим дефектом в системе подушек безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности под бесплатную программу ремонта и замены компонентов подпадают 98 892 автомобиля.

По данным профильного регулятора потенциальная опасность зафиксирована в некоторых партиях моделей Honda Acura TLX, Accord Hybrid, а также в классических седанах Accord 2022 года выпуска.

В чем суть дефекта и как его будут устранять

Инженеры по безопасности обнаружили серьезную проблему, которая кроется в элементах интерьера пассажирской части салона.

Детали технического сбоя и меры предосторожности:

Неисправность датчика: проблема возникает в электронном датчике веса переднего пассажирского сиденья. С течением времени этот узел может треснуть, что приводит к короткому замыканию в бортовой сети.

проблема возникает в электронном датчике веса переднего пассажирского сиденья. С течением времени этот узел может треснуть, что приводит к короткому замыканию в бортовой сети. Угроза для детей: из-за замыкания система безопасности автомобиля теряет способность адекватно оценивать вес пассажира. Как следствие, передние подушки могут самовольно и незапланированно сработать даже тогда, когда на сидении находится маленький ребенок или младенец в детском автокресле, для которых такое развертывание аэрбега по умолчанию должно быть заблокировано.

из-за замыкания система безопасности автомобиля теряет способность адекватно оценивать вес пассажира. Как следствие, передние подушки могут самовольно и незапланированно сработать даже тогда, когда на сидении находится маленький ребенок или младенец в детском автокресле, для которых такое развертывание аэрбега по умолчанию должно быть заблокировано. Путь решения: американский регулятор NHTSA заверил, что в рамках сервисной кампании официальные дилеры Honda проведут диагностику и полностью заменят бракованные датчики веса сидений абсолютно бесплатно для владельцев авто.

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