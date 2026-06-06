Honda отзывает у США почти 100 тысяч автомобилей: в чем причина
В чем суть дефекта и как его будут устранять
- Неисправность датчика: проблема возникает в электронном датчике веса переднего пассажирского сиденья. С течением времени этот узел может треснуть, что приводит к короткому замыканию в бортовой сети.
- Угроза для детей: из-за замыкания система безопасности автомобиля теряет способность адекватно оценивать вес пассажира. Как следствие, передние подушки могут самовольно и незапланированно сработать даже тогда, когда на сидении находится маленький ребенок или младенец в детском автокресле, для которых такое развертывание аэрбега по умолчанию должно быть заблокировано.
- Путь решения: американский регулятор NHTSA заверил, что в рамках сервисной кампании официальные дилеры Honda проведут диагностику и полностью заменят бракованные датчики веса сидений абсолютно бесплатно для владельцев авто.
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