Ram выпустит первый семейный внедорожник: каким он будет (фото) Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

Ram Ramcharger – первый внедорожник марки

Ram будет выпускать не только пикапы и коммерческие авто — вскоре в линейке марки появится первая семейная модель. Большой рамный внедорожник Ramcharger. Новый Ram Ramcharger станет одной из 110 моделей, которые концерн Stellantis представит к 2030 году.

О внедорожнике рассказал сайту The Drive СЕО Ram Тим Кунискис.

Он отметил, что первый внедорожник Ram будет большой рамной моделью типа Chevrolet Tahoe, GMC Yukon или Ford и Expedition.

Его построят на платформе Jeep Grand Wagoneer и цена будет схожей — от 65−70 тыс. долларов. Производство на предприятии в Мичигане стартует в 2028 году.

Авто получит мощные двигатели V8

Впрочем, Тим Кунискис подчеркивает, что новый Ram Ramcharger будет существенно отличаться от собратья как дизайном, так и концепцией. Две модели рассчитаны на разных покупателей. Если Jeep роскошнее, то Ram станет более спортивным.

Двигатели внедорожников также будут разными. Основу линейки Ram Ramcharger 2028 года составляют версии с V8. Ожидаются атмосферные восьмерки объемом 5,7 л (395 л. с.) и 6,4 л (470 л. с.), а топовым станет компрессорный 6,2-литровый двигатель на 777 л. с. от Ram 1500 SRT TRX. 3,6-литровый V6 если и предложат, то только в базовом варианте.

Фокус По материалам:

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