Место для вашей рекламы

Аграрный рынок
18
Программу «5−7−9%» для аграриев продлили до весны 2027 года
Весенняя посевная кампания в Украине проходит в условиях колебания цен на ресурсы и вызовов в сфере безопасности, особенно в прифронтовых регионах.
Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, кампания этого года проходит в условиях ценовой нестабильности на ресурсы.
Есть много колебаний цен на средства производства, топливо и минеральные удобрения. Цены меняются буквально каждый день, что придает неопределенности. Ключевым инструментом поддержки остается программа «Доступные кредиты 5−7-9%», согласно которой аграрии могут получить до $90 млн. Важно, что мы продлили ее действие до 31 марта 2027 года. Это позволяет профинансировать не только весенний сев, но и сбор урожая и осенние полевые работы", — отметил замминистра в телеэфире.
Высоцкий уточнил, что для защиты техники и работников на полях в зонах у линии фронта внедряются системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«На всех прифронтовых территориях максимально сотрудничают органы местных властей и военные для защиты фермеров. Жизнь людей — главный приоритет. Если условия безопасности критические, такие поля временно не засеваются», — отметил он.

Разминирование сельхозземель

В 2026 году продолжает действовать программа полной компенсации стоимости работ. По данным Минэкономики, в 2025 году благодаря этому механизму было очищено более 30 тыс. га.
Кроме того, впервые в госбюджете предусмотрено 60 млн. грн. на программу агрострахования. Государство будет компенсировать до 60% страховой премии для прифронтовых общин и до 45% других регионов. Для малых хозяйств (до 500 га) дополнительно действует механизм государственных гарантий через Фонд частичного гарантирования кредитов, упрощающий доступ к банковскому финансированию.
Место для вашей рекламы
