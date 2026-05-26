Яблоки, груши, вишни, абрикосы: чего летом будет недоставать из-за весенних заморозков в Украине Сегодня 07:44 — Аграрный рынок

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине часть плодовых деревьев рискует принести значительно меньше урожай. Наибольшая угроза нависла над косточковыми, в частности абрикосами и кизилом.

Заведующая селекционно-технологического отдела Института садоводства НААН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Кищак рассказала в комментарии УНИАН, что также пострадали персики, черешни, вишни и сливы.

«В этом году погодные условия, которые сложились в марте-апреле были неблагоприятными, в основном, для косточковых плодовых культур, к которым относятся слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алыча и кизил, которые выращивают преимущественно на приусадебных участках. Среди них деревья кизила и абрикоса отличаются самым ранним цветением», — рассказала Кищак.

При этом урожай яблок и груш, в отличие от косточковых деревьев, не сильно ощутит влияние заморозков.

«Безусловно, что ранние сорта косточковых культур, которые массово цвели во время двух волн длительного похолодания, попадают в зону риска частичной потери потенциала своей биологической продуктивности. Деревья яблони и груши массово цветили в период, когда прошла угроза заморозков, поэтому уровень негативного влияния весенних заморозков на генеративную сферу этих культур незначителен», — отмечает специалист.

В то же время, в настоящее время делать окончательные выводы о потерях урожая рано, указывает профессор.

«При таких затруднительных условиях даже на отдельных адаптированных сортах абрикоса мы фиксируем образование завязи, которая будет еще проходить физиологическую волну опадения. Поэтому только в начале июня можно будет получить объективный прогноз урожайности большинства косточковых культур», — объясняет Кищак.

Как погода повлияла на урожай в Украине

Большинство косточковых деревьев рано зацвели и пережили после этого две волны заморозков, говорит специалист.

«В марте достаточно длительный период отмечали аномально высокие температуры воздуха до +16+18°C, что спровоцировало раннее цветение абрикоса не только ранних, но и поздних сортов. За этот период также массово зацвели ранние сорта персика и черешни, частично вишни и сливы», — перечисляет Кищак.

Затем погодные условия резко ухудшились, к чему цветущие деревья были не готовы.

«Произошли две длительные волны снижения температур до 0−2°C, а в отдельных регионах до -4°C, а кое-где и до -7°C в ночное время. Бесспорно, это не могло не повлиять негативно на массовое осыпание цветков и ухудшение завязывания плодов. Поскольку критической температурой для бутонов является -3,5−4°C, цветков — -2−2,5°C, а для завязи — -1−1,5°C», — констатирует профессор.

Урожай в Украине — главные прогнозы

Из-за погодных колебаний Украина может недосчитаться до половины урожая персиков и 60% абрикосов, говорят аналитики. Недостаток предложения будет компенсировать импорт, и в зависимости от него, цены на фрукты могут взлететь от 20% до 80%.

В то же время, украинцам обещают хороший сезон клубники с достаточным предложением и доступными ценами. Еще в начале сезона этой ягоды не было ни дефицита, ни ажиотажа на клубнику.

