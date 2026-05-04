0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года аграрии получили 70,8 млн грн грантов на развитие садов и теплиц

Аграрный рынок
17
С начала года аграрии получили 70,8 млн грн грантов на развитие садов и теплиц
С начала года аграрии получили 70,8 млн грн грантов на развитие садов и теплиц
С начала года 14 украинских предприятий получили 70,8 млн грн грантовых средств на развитие садоводства и тепличного хозяйства после возобновления соответствующей государственной программы.
В частности, 8 хозяйств привлекли 38,8 млн. грн. на сады, ягодники и виноградники, а 6 предприятий получили 32 млн. грн. на строительство теплиц.
Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
«Грантовая программа для садов и теплиц — это действенный инструмент поддержки малого и среднего агробизнеса, чтобы инвестировать в производство с высокой добавленной стоимостью, создавать новые рабочие места и расширять переработку», — отметил замминистра Тарас Высоцкий.
Государственная программа позволяет производителям инвестировать в расширение и модернизацию производства, обеспечивая стабильную работу в условиях войны. Всего с момента старта программы 355 предприятий уже получили выплаты на общую сумму 1,69 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Аграрии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems