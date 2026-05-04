С начала года аграрии получили 70,8 млн грн грантов на развитие садов и теплиц

С начала года 14 украинских предприятий получили 70,8 млн грн грантовых средств на развитие садоводства и тепличного хозяйства после возобновления соответствующей государственной программы.

В частности, 8 хозяйств привлекли 38,8 млн. грн. на сады, ягодники и виноградники, а 6 предприятий получили 32 млн. грн. на строительство теплиц.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Грантовая программа для садов и теплиц — это действенный инструмент поддержки малого и среднего агробизнеса, чтобы инвестировать в производство с высокой добавленной стоимостью, создавать новые рабочие места и расширять переработку», — отметил замминистра Тарас Высоцкий.

Государственная программа позволяет производителям инвестировать в расширение и модернизацию производства, обеспечивая стабильную работу в условиях войны. Всего с момента старта программы 355 предприятий уже получили выплаты на общую сумму 1,69 млрд грн.

