Место для вашей рекламы

Цены на подсолнечное масло достигли рекордного уровня

Аграрный рынок
Четвертую неделю подряд в портах Украины наблюдается повышение цен спроса на нерафинированное подсолнечное масло.
Об этом сообщает ИА «АПК-Информ «.

Причины

Повышение цен происходит вследствие влияния роста цен на мировом рынке на нефть и растительные масла, в частности, пальмовое и соевое. В то же время поддержку ценам оказывает ограниченное количество предложений подсолнечника внутри страны и рост цен на сырье.
Так, за последние четыре недели цены спроса на подсолнечное масло в среднем выросли на 30 USD/т и по состоянию на 22 апреля фиксируются на уровне 1320 USD/т СРТ-порт. Следует отметить, что указанный уровень цен является рекордным за последние 4 года.
Читайте также
Ранее говорилось, что совокупный доход предприятий агробизнеса в 2025 году составил 1,28 трлн грн, что на 6,7% больше по сравнению с 2024 годом (1,2 трлн грн).
Чистая прибыль агросектора выросла почти на 15% - со 177 млрд грн в 2024 году до 203 млрд грн в 2025 году, по данным сервиса анализа рынков на основе данных из публичных реестров VKURSI Market BI.
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
