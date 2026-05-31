Около 50 млрд грн украинцы вложили в землю за более чем четыре года после отмены моратория и открытия земельного рынка. В пересчете — это более полумиллиона сделок. 75,1 тысячи грн составляет средняя цена за гектар земли в Украине. Самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской и Киевской, а наиболее активно в этом году землю покупают в Винницкой и Черниговской областях.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот», ссылаясь на данные Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастра.
501 619 сделок купли-продажи сельхозземли на общую сумму 49,7 млрд грн заключили в Украине более 4 лет с момента открытия земельного рынка. Общая площадь участков оформленных сделок составляет 977,2 тысяч гектаров.
По данным аналитиков, в прошлом году украинцы заключили рекордные 131,3 тысячи сделок, что на 13% больше, чем в 2024 году.
В то же время, сумма сделок выросла сразу на 43%: с 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Если в 2024 году гектар земли стоил в среднем 47,3 тыс. грн, то в 2025 году уже 61,8 тыс. грн. Таким образом, земля за год подорожала почти на треть.
Стоимость земли продолжает расти
Рынок земли продолжил дорожать и в 2026 году. Только за первые 4 месяца украинцы заключили 39 797 сделок на сумму 6,17 млрд грн.
Хотя сделок и уменьшилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость земли продолжила стремительно расти и достигла 75,1 тыс. грн/га. Это на 26% больше, чем годом ранее.
Аналитики отмечают, что при росте цен площадь проданных земель сократилась. Если в январе-апреле 2025 года продали 92,9 тысяч гектаров, то в этом году — 82,1 тысяч га.
Самым дорогим месяцем 2026 пока стал январь — тогда средняя цена гектара достигла 95,7 тыс. грн. Наибольшую активность покупатели проявили в марте, когда было заключено 12 276 сделок.
Где самая дорогая земля
Традиционно цены сильно разнятся по регионам. Самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской области, где гектар в среднем стоит 179,6 тыс. грн. Почти такая же цена в Киевской области — 178,2 тыс. грн/га.
В пятерку самых дорогих вошли Львовщина (153,4 тыс. грн/га), Тернопольщина (120 тыс. грн/га) и Винницкая (93,4 тыс. грн/га).
Самые низкие цены — в прифронтовых и южных регионах:
в Донецкой области гектар земли стоит 30,7 тыс. грн,
в Херсонской области — 38,5 тыс. грн/га,
в Николаевской области — 44,1 тыс. грн/га,
на Днепропетровщине — 46,5 тыс. грн/га,
в Одесской области — 47,8 тыс. грн/га.
Где чаще всего покупают сельхозземли
Активнее всего землю продают в центральных и северных регионах страны.
Больше всего сделок с начала года заключили в Винницкой области — 3 416. Далее следуют Черниговская (3 279), Сумская (3 261), Полтавская (2 963) и Хмельницкая (2 905) области.
Ранее Finance.ua писал, что сейчас стоимость земли растет быстрее стоимости аренды. Как отметил эксперт, желающих купить землю все еще больше, чем желающих ее продать.
Об особенностях, спросе и привлекательности земли говорили с экспертами во время ежегодной конференции Invest Talk Summit.