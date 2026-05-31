Средняя цена за гектар земли — 75,1 тыс. грн: где в Украине самые дорогие гектары Сегодня 08:17 — Аграрный рынок

75,1 тыс. грн составила средняя цена за гектар земли в Украине в этом году, Фото: magnific

Около 50 млрд грн украинцы вложили в землю за более чем четыре года после отмены моратория и открытия земельного рынка. В пересчете — это более полумиллиона сделок. 75,1 тысячи грн составляет средняя цена за гектар земли в Украине. Самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской и Киевской, а наиболее активно в этом году землю покупают в Винницкой и Черниговской областях.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот», ссылаясь на данные Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастра.

501 619 сделок купли-продажи сельхозземли на общую сумму 49,7 млрд грн заключили в Украине более 4 лет с момента открытия земельного рынка. Общая площадь участков оформленных сделок составляет 977,2 тысяч гектаров.

Количество проданной сельхозземли, Инфографика: Опендатабот

По данным аналитиков, в прошлом году украинцы заключили рекордные 131,3 тысячи сделок, что на 13% больше, чем в 2024 году.

В то же время, сумма сделок выросла сразу на 43%: с 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Если в 2024 году гектар земли стоил в среднем 47,3 тыс. грн, то в 2025 году уже 61,8 тыс. грн. Таким образом, земля за год подорожала почти на треть.

Стоимость земли продолжает расти

Рынок земли продолжил дорожать и в 2026 году. Только за первые 4 месяца украинцы заключили 39 797 сделок на сумму 6,17 млрд грн.

Хотя сделок и уменьшилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость земли продолжила стремительно расти и достигла 75,1 тыс. грн/га. Это на 26% больше, чем годом ранее.

Средняя стоимость сельхозземли, Инфографика: Опендатабот

Аналитики отмечают, что при росте цен площадь проданных земель сократилась. Если в январе-апреле 2025 года продали 92,9 тысяч гектаров, то в этом году — 82,1 тысяч га.

Самым дорогим месяцем 2026 пока стал январь — тогда средняя цена гектара достигла 95,7 тыс. грн. Наибольшую активность покупатели проявили в марте, когда было заключено 12 276 сделок.

Где самая дорогая земля

Традиционно цены сильно разнятся по регионам. Самая дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской области, где гектар в среднем стоит 179,6 тыс. грн. Почти такая же цена в Киевской области — 178,2 тыс. грн/га.

В пятерку самых дорогих вошли Львовщина (153,4 тыс. грн/га), Тернопольщина (120 тыс. грн/га) и Винницкая (93,4 тыс. грн/га).

Самые низкие цены — в прифронтовых и южных регионах:

в Донецкой области гектар земли стоит 30,7 тыс. грн,

в Херсонской области — 38,5 тыс. грн/га,

в Николаевской области — 44,1 тыс. грн/га,

на Днепропетровщине — 46,5 тыс. грн/га,

в Одесской области — 47,8 тыс. грн/га.

Стоимость сельхозземли, Инфографика: Опендатабот

Где чаще всего покупают сельхозземли

Активнее всего землю продают в центральных и северных регионах страны.

Больше всего сделок с начала года заключили в Винницкой области — 3 416. Далее следуют Черниговская (3 279), Сумская (3 261), Полтавская (2 963) и Хмельницкая (2 905) области.

Где чаще всего покупают сельхозземли, Инфографика: Опендатабот

Ранее Finance.ua писал, что сейчас стоимость земли растет быстрее стоимости аренды. Как отметил эксперт, желающих купить землю все еще больше, чем желающих ее продать.

Об особенностях, спросе и привлекательности земли говорили с экспертами во время ежегодной конференции Invest Talk Summit.

Детальнее читайте в статье: Спрос на землю превышает ее предложение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.