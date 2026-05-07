Земля была в пользовании не весь год: какое налоговое обязательство

При переходе земельного участка к другому собственнику или пользователю в течение года минимальное налоговое обязательство распределяется между ними пропорционально фактическому периоду владения или пользования землей.
Как разъяснили в Министерстве финансов Украины по запросу ГНС, если в течение календарного года земля переходит от одного собственника или пользователя к другому — в частности, на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса, — МНО распределяется между ними пропорционально времени пользования участком.
В частности:
предыдущий землепользователь платит МНО за период с 1 января по месяц, когда право прекратилось;
новый — начиная с месяца обретения права на участок.
При этом сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно, пропорционально периоду фактического владения или пользования земельным участком.
Минимальный годовой размер МНО, установленный положением Налогового кодекса Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли. Это позволяет более точно распределить налоговую нагрузку между плательщиками и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не находился в их пользовании.
Напомним, что согласно положениям Налогового кодекса Украины минимальный годовой размер МНС составляет:
не менее 700 гривен за 1 гектар в целом;
не менее 1400 гривен за 1 гектар для участков, где пашня составляет более 50%.
