0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Земля была в пользовании не весь год: какое налоговое обязательство

Аграрный рынок
24
Земля была в пользовании не весь год: какое налоговое обязательство
Земля была в пользовании не весь год: какое налоговое обязательство
При переходе земельного участка к другому собственнику или пользователю в течение года минимальное налоговое обязательство распределяется между ними пропорционально фактическому периоду владения или пользования землей.
Налоговая служба сообщила, что при расчете минимального налогового обязательства учитывается фактический период владения или использования земельного участка.
Читайте также
Как разъяснили в Министерстве финансов Украины по запросу ГНС, если в течение календарного года земля переходит от одного собственника или пользователя к другому — в частности, на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса, — МНО распределяется между ними пропорционально времени пользования участком.
В частности:
  • предыдущий землепользователь платит МНО за период с 1 января по месяц, когда право прекратилось;
  • новый — начиная с месяца обретения права на участок.
При этом сумма МНО включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно, пропорционально периоду фактического владения или пользования земельным участком.
Читайте также
Минимальный годовой размер МНО, установленный положением Налогового кодекса Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли. Это позволяет более точно распределить налоговую нагрузку между плательщиками и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не находился в их пользовании.
Напомним, что согласно положениям Налогового кодекса Украины минимальный годовой размер МНС составляет:
  • не менее 700 гривен за 1 гектар в целом;
  • не менее 1400 гривен за 1 гектар для участков, где пашня составляет более 50%.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что рынок земельных участков в Украине демонстрирует неравномерное развитие. Наибольший рост цен зафиксирован в сегментах сельскохозяйственной земли и участков под застройку особенно большой площади. В то же время, уровень предложения в этих сегментах снижается. В сегменте промысловых земель наблюдается менее стабильная ситуация: как цены, так и количество объявлений меняются разнонаправленно в зависимости от площади участков.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Агрорынок
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems