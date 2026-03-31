Сколько стоит земля в Украине в 2026 году

На рынке зафиксирована неоднородная динамика в зависимости от сегмента и площади участков

Рынок земельных участков в Украине показывает неравномерное развитие. Наибольший рост цен зафиксирован в сегментах сельскохозяйственной земли и участков под застройку особенно большой площади. В то же время, уровень предложения в этих сегментах снижается. В сегменте промысловых земель наблюдается менее стабильная ситуация: как цены, так и количество объявлений меняются разнонаправленно в зависимости от площади участков.

Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX

Земля сельскохозяйственного назначения

По сравнению с февралем 2025 года, в этом сегменте заметно прибавили в стоимости земельные участки свыше 5 000 м 2 . Так, медианная цена участка площадью 80 соток стала выше на 69% (до $18,4 тыс.). По другим участкам, которые также заметно подорожали:

70 соток +58% (до $16,4 тыс.);

50 соток +57% (до $12,2 тыс.);

40 соток +22% (до $13,2 тыс.).

На участки площадью от 10 до 30 соток рост менее ощутим. В частности, для участков в 10 соток цены выросли на 16% до $7,6 тыс., для 20 соток — на 10% (до $8,1 тыс.), а для 30 соток — также на 16% (до $9,4 тыс.).

Предложение с участками для сельскохозяйственного назначения сократилось — снижение составляло от -1% до -9%. Рост количества объявлений о продаже фиксировались только на участки площадью 70 и 90 соток (на 14% и 15% соответственно).

Земля жилой и общественной застройки

Заметно подорожала и земля для жилищной и общественной застройки: в этом сегменте цены по Украине стали выше почти на все участки по сравнению с прошлогодними показателями. Наибольший рост — на земле под застройку площадью 90 соток, +60% до $40,7 тыс., а также 80 соток, +38% до $45,4 тыс. На +25% возросла медианная стоимость земли под застройку площадью 1 га, до $55,4 тыс.

В пределах от 14% до 17% есть удорожание на участки площадью 10 соток ($14 тыс.), 20 соток ($13,8 тыс.), 30 соток ($14 тыс.), 40 соток ($19,2 тыс.). Неизменной осталась медианная стоимость участка под застройку площадью 60 и 70 соток ($23,5 тыс. и $30,5 тыс. соответственно).

Аналогично участкам сельскохозяйственного назначения, на участки под жилищную и общественную застройку уровень предложения снизился, по сравнению с февралем 2025 года. Наиболее существенный спад — на участки площадью 10 соток, -11% в количестве объявлений о продаже на платформе.

Земля для промышленности, транспорта и прочего назначения

Здесь, в отличие от двух предыдущих сегментов, наблюдается несколько иная динамика, а именно снижение медианных цен на некоторые площади.

Спад медианной стоимости зафиксирован на участки площадью:

60 соток -36% до $73,8 тыс.;

1 га, -30% до $70,8 тыс.;

50 соток -25% до $53,6 тыс.;

5 соток -11% до $35,4 тыс.

На +35% стала выше медианная цена участков площадью 80 соток, до $166 тыс. На +18−19% — участков площадью 10 и 20 соток (до $35,9 тыс. и $50,2 тыс. соответственно).

Уровень предложения тоже менялся неравномерно: для части площадей количество объявлений росло (в том числе для участков 1 га), в то время как для других — уменьшалось.

🔎 Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин»

