Украина открыла первый агрохаб в Африке

Украина открыла первый агрохаб на Африканском континенте — в Республике Гана. В рамках инициативы Президента Владимира Зеленского Food from Ukraine начал работу Центр переработки и распределения продовольствия.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Рассматриваем Гану как важного партнера в Западной Африке для гуманитарной поддержки и развития торговли на западном побережье Африканского континента. Готовы делиться нашей экспертизой, технологиями и опытом повышения урожайности, чтобы вместе усиливать мировую продовольственную безопасность", — подчеркнула Свириденко.
Новый формат партнерства
Агрохаб создан украинским агробизнесом в сотрудничестве с правительством Ганы как результат договоренностей, достигнутых на конференции Food from Ukraine в ноябре 2025 года.
«Это новый формат нашего присутствия в мире, когда гуманитарная поддержка сочетается с развитием партнерства и местной экономики», — подчеркнула премьер-министр.
Глава правительства отметила, что украинскую продукцию будут сочетать с местной, формировать продовольственные наборы и обеспечивать их распределение.
Следующий этап — развитие переработки, упаковки и порционирования непосредственно в Гане.
В первые наборы уже вошли черты местного производства и макаронные изделия, изготовленные в Гане из украинской муки. Во время открытия было передано 4000 продуктовых наборов наиболее уязвимым слоям населения, ганийским вдовам.