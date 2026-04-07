Украина начнет поставлять в Китай стратегический продукт Сегодня 21:23 — Аграрный рынок

Украина получила разрешение на экспорт пшеничной муки в Китай. Соответствующий протокол инспекционных, фитосанитарных и санитарных требований подписали украинская Госпродпотребслужба и Генеральная таможенная администрация КНР, сообщает сайт службы .

Соглашение определяет четкие и прозрачные требования к производству, контролю и экспорту, что формирует предполагаемые условия работы украинских производителей. Китайская сторона сигнализирует, что украинская продукция отвечает высоким стандартам.

В Госпродпотребслужбе рынок Китая характеризуют как один из самых больших и «требовательных» в мире. Соглашение позволит поставлять продукт с добавленной стоимостью в Поднебесную и одновременно диверсифицировать рынки сбыта для украинских производителей.

Каждая партия муки, отправленной в Китай, будет надлежащим образом маркирована и сопровождаться фитосанитарным и международным сертификатами для экспорта пищевых продуктов неживотного происхождения.

УНІАН

