Украина расширяет экспорт агропродукции: новые рынки в 2026 году Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Более половины всего украинского экспорта составляет агропродукция, поэтому государство акцентирует внимание на развитии поставок и продвижении товаров с высокой добавленной стоимостью.

О чем идет речь

О продукции птицеводства, свиноводства, готовых пищевых товаров и других категориях, которые приносят больше дохода украинским производителям.

Об этом рассказывает AgroReview

Приоритетные направления

Как отмечает Министерство экономики Украины, открытие новых рынков для аграрной продукции стало одним из ключевых приоритетов экономической дипломатии.

Особый акцент делается на выходе на рынки Японии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, США и Вьетнама. Для этого государство планирует усилить сотрудничество с бизнесом, совместно согласовывать ветеринарные и санитарные требования, проходить аудит, добиваться признания украинской системы контроля и обеспечивать дипломатическое сопровождение переговоров.

В ходе совещания, которое возглавил министр иностранных дел Андрей Сибига, обсуждались вопросы расширения географии поставок, устранения технических барьеров для экспортеров и открытия доступа к ведущим мировым рынкам.

Дальнейшие шаги аграрного экспорта

«Аграрный экспорт — это свыше 22,5 млрд долларов США, или 56% общего экспорта Украины и 17% ВВП. Пшеница, кукуруза, подсолнечное масло, соя — эти слова уже давно стали синонимами Украины в мировой торговле. Мы не просто участники глобального рынка — Украина является гарантом мировой продовольственной безопасности», — заявил он.

В последние два года Украина открыла 19 новых рынков для аграрной продукции (в 2025 году), а в 2026 году этот перечень пополнили Алжир, Кот д’Ивуар, Грузия и Вьетнам. Всего обрабатывается более 300 экспортных направлений: от согласования сертификатов до процедур допуска отдельных видов продукции.

Среди значимых достижений: возобновление доступа «Мироновской птицефабрики» к рынку Саудовской Аравии, проведение первого в истории Европейской Комиссии дистанционного аудита для термически обработанной свинины, а также установление годовой квоты в 120 тысяч тонн на экспорт мяса птицы в ЕС.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, для украинских производителей открытие рынков означает новые контракты, стабильные поставки и расширение производства. Приоритетом остаются рынки, где изделия с высокой добавленной стоимостью могут быть конкурентными.

В ходе обсуждения также были рассмотрены перспективы ратификации Соглашения о свободной торговле с Турцией, включая возможности либерализации торговли сахаром. Среди других вопросов — открытие рынков ЕС и Молдовы для украинских инкубационных яиц, экспорт биометана в Евросоюз, а также вопрос сохранения упрощенного доступа украинских товаров к рынкам ЕС и Великобритании после завершения действующих торговых режимов.

В результате встречи было принято решение разработать практический план действий по продвижению экспорта на приоритетных рынках. Этот план определит перечень барьеров, которые следует устранить, процедуры, требующие ускорения, а также направления, которые должны получить первоочередное дипломатическое сопровождение.

