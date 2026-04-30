Агропродукция на мировых рынках подорожала до пиковых показателей за два года Сегодня 09:44 — Аграрный рынок

Существеннее всего подорожали пшеница и кукуруза

Стоимость аграрного сырья на глобальных рынках резко возросла из-за сочетания геополитических и природных факторов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Длительное перекрытие Ормузского пролива в результате боевых действий на Ближнем Востоке и экстремальная засуха в США, Азии и Австралии подтолкнули индекс цен на продовольствие к самым высоким показателям за последние два года.

Удорожание зерновых и влияние энергоносителей

Наиболее существенно подорожали пшеница и кукуруза: фьючерсы на Чикагской бирже прибавили 11% и 6% соответственно. Ситуацию усугубляет высокая стоимость энергоносителей, что удорожает транспортировку урожая и производство удобрений.

Из-за чрезмерных затрат некоторые крупные агропроизводители вынуждены сокращать посевные площади, что создает риски дальнейшего дефицита.

Ожидание дальнейшей динамики

По прогнозам аналитиков, нестабильная погода и военные конфликты продолжат давить на рынок. Ожидается, что в ближайшее время рост цен может затронуть также сою, пальмовое масло, кофе и хлопок.

Это создает глобальную угрозу удорожания широкого спектра товаров — от хлебобулочных изделий до технических культур.

