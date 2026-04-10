В Черниговской области продают агробизнес за $9 млн

В Черниговской области было выставили на продажу агропредприятие с земельным банком 6700 гектаров и развитой инфраструктурой.
Стоимость актива оценивается в 9 млн долларов, а в состав входят элеватор, техника, склады и полный производственный цикл.
В северной части Черниговской области выставлено на продажу агропредприятие с земельным банком 6700 га. Из них 4000 га находятся в обработке, остальные переданы в субаренду или частично облесены. Договоры аренды заключены сроком от 7 лет, а годовая арендная плата составляет около 7,5 млн грн. Основные культуры — подсолнечник, кукуруза, пшеница, рапс и соя.
Предприятие имеет развитую инфраструктуру полного цикла: элеватор на 30 тыс. тонн с железнодорожной веткой, зерносушилку производительностью до 600 тонн в сутки, систему авто- и железнодорожной отгрузки, склады, лабораторию и собственную электроподстанцию ​​мощностью 430 кВт.
Логистическая база включает моторно-транспортное подразделение с офисным комплексом, складами для удобрений и ГСМ, техническими помещениями и охраняемой территорией. Также есть парк сельхозтехники, собственная скважина и дополнительные объекты, которые могут быть переоборудованы под животноводство.
Парк сельскохозяйственной техники:
  • Тяжелые тракторы: John Deer 340 л.с., Case 290 и Case 315 л.с., Chellenger 340 л.с.
  • Комбайны: Claas Lexion740, Case 580 с комплектами жаток
  • Опрыскиватели: самоходный John Deer, 2 опрыскивателя прицепных John Deer, ОПК Богуслав
  • Сеялки: Horsh Maestro 16 рядный 2020 г. в., Horsh Pronto 9 м 2025 г. в., Partner (сплошного высева), John Deer 8 строчный — 2шт, СЗ (Июнь. звезда)
  • Авто: DAF XF Зерновоз с прицепом, 3 — А/М Камаз с прицепом, топливо-заправочный автомобиль ГАЗ 5 т., оснащенный системой электронной заправки через карты, служебные автомобили м/а Мерседес Sprinter, Toyota Hilux, Ford Connect, Рено Дастер, Сандеро.
  • 9 тракторов МТЗ 920−1221, почвообрабатывающие агрегаты БДК — 5,4, БДК — 6,3, глубокорыхлитель Alpego 3.5, предпосевные комплексы Kronos, Helliodor, Richland, фронтальный погрузчик JCB 7.2m
  • 2 Бункера — перегрузчики Кобзаренко.
Общая численность персонала составляет 54 человека с возможными колебаниями в зависимости от сезонной нагрузки. У предприятия есть собственная служба охраны с круглосуточным дежурством, а также земельный отдел, бухгалтерия, техническая служба, агрономическое подразделение и лаборатория. Все объекты оснащены системой видеонаблюдения.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
