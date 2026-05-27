0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Три страны ЕС блокируют импорт агропродукции из Украины

Аграрный рынок
21
Три страны ЕС сохраняют ограничения на импорт из Украины
Три страны ЕС сохраняют ограничения на импорт из Украины
Три страны Европейского Союза — Венгрия, Польша и Словакия — продолжают применять односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской агропродукции, несмотря на действующее Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии «Европейской правде».

Три страны ЕС сохраняют ограничения на импорт из Украины

Венгрия, Польша и Словакия блокируют импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины, несмотря на требования Еврокомиссии.
«Односторонний запрет установили три государства: Польша, Венгрия и Словакия», — сказал чиновник ЕС.
Читайте также
Он отметил, что причины блокировки — скорее политические, ведь обновленное Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (ГВЗСТ) содержит защитные положения, которые могут быть активированы, если импорт из Украины будет создавать проблемы для местных агропроизводителей.
Тем не менее, ЕС продолжает диалог со всеми тремя государствами с тем, чтобы они отказались от одностороннего бана и перешли к регулированию на базе ГВЗСТ с Украиной.

Румыния и Болгария уже изменили подход

Ранее односторонние запреты на импорт украинской сельхозпродукции имели также Румыния и Болгария, но они перешли на систему лицензирования импорта по согласованию с Украиной, как и требует обновленная ГВЗСТ.
На минувшей неделе венгерский премьер-министр Петер Мадяр объявил, что Венгрия запрещает импорт значительной части сельскохозяйственной продукции из Украины.
Читайте также
26 мая Европейская комиссия призвала Венгрию и другие государства-члены ЕС упразднить установленные ими односторонние меры по запрету импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Напомним, Евросоюз стал требовать от Венгрии, Словакии и Польши отменить ограничения для агроэкспорта из Украины еще в октябре 2025 года — после финализации нового торгового соглашения с Украиной, из-за того, что оно должно было обеспечить сбалансированные условия торговли.
По материалам:
Європейська правда
Агрорынок
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems