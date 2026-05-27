Три страны ЕС блокируют импорт агропродукции из Украины

Три страны ЕС сохраняют ограничения на импорт из Украины

Три страны Европейского Союза — Венгрия, Польша и Словакия — продолжают применять односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской агропродукции, несмотря на действующее Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии «Европейской правде».

Венгрия, Польша и Словакия блокируют импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины, несмотря на требования Еврокомиссии.

«Односторонний запрет установили три государства: Польша, Венгрия и Словакия», — сказал чиновник ЕС.

Он отметил, что причины блокировки — скорее политические, ведь обновленное Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (ГВЗСТ) содержит защитные положения, которые могут быть активированы, если импорт из Украины будет создавать проблемы для местных агропроизводителей.

Тем не менее, ЕС продолжает диалог со всеми тремя государствами с тем, чтобы они отказались от одностороннего бана и перешли к регулированию на базе ГВЗСТ с Украиной.

Румыния и Болгария уже изменили подход

Ранее односторонние запреты на импорт украинской сельхозпродукции имели также Румыния и Болгария, но они перешли на систему лицензирования импорта по согласованию с Украиной, как и требует обновленная ГВЗСТ.

На минувшей неделе венгерский премьер-министр Петер Мадяр объявил, что Венгрия запрещает импорт значительной части сельскохозяйственной продукции из Украины.

26 мая Европейская комиссия призвала Венгрию и другие государства-члены ЕС упразднить установленные ими односторонние меры по запрету импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, Евросоюз стал требовать от Венгрии, Словакии и Польши отменить ограничения для агроэкспорта из Украины еще в октябре 2025 года — после финализации нового торгового соглашения с Украиной, из-за того, что оно должно было обеспечить сбалансированные условия торговли.

