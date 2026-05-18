Как иностранные работники ищут работу на украинских фермах

Украинским фермерам стали поступать предложения от потенциальных иностранных работников.
В частности, фермер из Кировоградской области Александр Шепеленко поделился историей, которая еще несколько лет назад могла бы показаться необычной: потенциальный работник из Бангладеш сам написал с предложением приехать работать в его хозяйстве.
«Обсудили заработную плату — она вдвое меньше среднесуточной. Плачевная ситуация. Слышал, что уже из Непала ребят привозят. Но мы все-таки хотим держаться за украинцев, формировать сильную команду, расширять ее, учить и развивать», — рассказал Александр Шепеленко.
И это не редкий случай.
Тема иностранной рабочей силы в Украине за последние месяцы стала одной из самых дискуссионных. Соцсети и Telegram-каналы заполонили видео с трудовыми мигрантами, в том числе из Индии, которые прибывают в Украину большими группами. Их замечают в центре Киева, Львова, Ивано-Франковска и Полтавы.
В сети распространяют ролики, где местные приветствуют иностранцев словами «Слава Украине» или признаются, что им непривычно видеть такое количество мигрантов на улицах украинских городов.
Если для одних это страх конкуренции и потери рабочих мест, то для других единственный способ поддержать экономику в условиях острого дефицита кадров. Впрочем, между разговорами о «массовом завозе работников» и реальностью пока еще большая дистанция. Нанять иностранца в Украине не так-то просто: это и бюрократия, и разрешения, и вопросы адаптации.
