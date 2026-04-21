Лидеры агрорынка: ТОП-10 компаний с прибылью более 1 млрд грн

Чистая прибыль агросектора выросла почти на 15% - со 177 млрд грн в 2024 году до 203 млрд грн в 2025 году, по данным сервиса анализа рынков на основе данных из публичных реестров VKURSI Market BI.
В выборку включены предприятия сельского хозяйства, за исключением воспроизводства растений, охоты, лесничества и рыбного хозяйства.
Важным показателем операционной эффективности агрокомпаний также наличие собственного автотранспорта. Его количество прямо отражает масштаб деятельности и уровень контроля за логистикой. Собственный транспорт позволяет снижать зависимость от подрядчиков, оптимизировать затраты и обеспечивать стабильность поставок, что важно в сезонные пики.
Наибольший автопарк среди исследуемых компаний имеет ООО «Дружба-Нова» — 688 единиц транспорта, в то время как самый маленький зафиксирован у ООО «Агро-Вербовчик» — 2 единицы.