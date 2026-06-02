Украинцы заплатят больше налога за землю: почему так

Кабинет Министров обновил методику нормативной денежной оценки земельных участков — базиса для расчета земельного налога по всей стране.

Постановление № 676 от 27 мая 2026 года правительство приняло как изменения в Методику, утвержденную еще в 2021 году. Постановление вступит в силу через месяц со дня официального опубликования. Изменение коснется владельцев участков в крупных городах.

Ключевое новшество

Повышение норматива капитализированного рентного дохода для населенных пунктов с численностью от 1000 до 1500 тысяч человек. Показатель вырос с 1000 до 1500 гривен за квадратный метр.

Для городов с населением более 1,5 млн человек норматив установлен на уровне 1302 гривны за квадратный метр.

Документ также уточняет привязку расчетов. Вместо формулировки «территория территориальной общины» в методике теперь фигурирует «населенный пункт».

Что это значит

Это означает, что при оценке земли будет учитываться численность именно того населенного пункта, где расположен участок, а не всей общины. Для участков в населенных пунктах, не являющихся административными центрами, нормативы теперь напрямую привязаны к численности населения этого города или села.

Какие изменения еще

Правительство расширило список населенных пунктов с курортно-рекреационным значением. В список приложения 4 методики включен город Одесса. В то же время из этого же списка исключен населенный пункт Лисовичи. Для земель оздоровительного назначения уточнено разделение: участки в черте населенных пунктов и за их чертой теперь регулируются отдельными нормативами.

Документ также меняет правила уточнения агропроизводственных групп почв для сельскохозяйственных земель. Владелец или распорядитель участка может заказать обследование для уточнения данных — но только если результаты будут включены в техническую документацию по нормативной денежной оценке.

Исключение составляют земли с особо ценными группами почв по картограмме общенациональной оценки.

Ранее Finance.ua писал , что рынок земельных участков в Украине демонстрирует неравномерное развитие. Наибольший рост цен зафиксирован в сегментах сельскохозяйственной земли и участков под застройку особо большой площади.

В то же время, уровень предложения в этих сегментах снижается. В сегменте промысловых земель наблюдается менее стабильная ситуация: как цены, так и количество объявлений меняются разнонаправленно в зависимости от площади участков.

По сравнению с февралем 2025 года, в этом сегменте заметно прибавили в стоимости земельные участки свыше 5 000 м 2 . Так, медианная цена участка площадью 80 соток стала выше на 69% (до $18,4 тыс.). По другим участкам, которые также заметно подорожали:

70 соток +58% (до $16,4 тыс.);

50 соток +57% (до $12,2 тыс.);

40 соток +22% (до $13,2 тыс.).

