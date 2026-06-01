Земля для УБД: что изменилось и как встать в очередь в 2026 году

Земельный участок
В Украине участники боевых действий имеют право на бесплатное получение земельных участков, однако во время действия военного положения этот механизм существенно ограничен. Юрист Лариса Величко объяснила, какие нормы остаются в силе, какие участки можно получить и какие процедуры приостановлены.

Какие размеры земли могут получить УБД

По словам юриста, для получения земельного участка в собственность участник боевых действий должен подать ходатайство в соответствующий орган исполнительной власти или местное самоуправление.
Законодательство предусматривает следующие максимальные нормы безвозмездной передачи земли:
  • для садоводства — до 0,12 га;
  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га;
  • для строительства жилого дома — до 0,25 га в селах, до 0,15 га в поселках, до 0,10 га в городах;
  • для дачного строительства — до 0,10 га.
В ходатайстве необходимо указать целевое назначение участка и его ориентировочные размеры. К заявлению прилагаются графические материалы с указанием желаемого местоположения, документы о личности и подтверждение права на льготы, а также другие справки в зависимости от целевого использования.

Как происходит рассмотрение заявления

Как объясняет юрист, орган власти рассматривает ходатайство в течение 30 дней и принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированном отказе.
В случае отсутствия ответа в установленный срок заявитель имеет право обратиться в суд.
Что изменилось во время военного положения

Юрист отмечает, что во время военного положения действует запрет на безвозмездную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную.
Это предусмотрено изменениями в Земельный кодекс Украины, которые вступили в силу в ноябре 2022 года. Ограничения распространяются и на участников боевых действий.
Как подчеркивает Величко, запрещено не только передавать землю в собственность, но и давать разрешения на разработку документации по землеустройству для такой передачи.
В то же время, есть исключения: безвозмездная передача возможна владельцам зданий, расположенных на участках, а также гражданам, получившим землю в пользование до 1 января 2002 года.

Какую землю нельзя приватизировать

Даже в общем порядке не подлежат приватизации отдельные категории земель. Речь идет об участках общего пользования, землях под транспортными и природными объектами, лесном и водном фонде, а также землях обороны и других специальных категориях.
Во время военного положения дополнительно действует общий запрет на безвозмездную передачу государственных и коммунальных земель в частную собственность, что фактически ограничивает реализацию этого права для большинства заявителей.
По материалам:
Телеканал 24
ВоеннослужащийЗемельный участокНедвижимость
