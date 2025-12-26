Можно ли подарить дом на неприватизированной земле Сегодня 07:34 — Недвижимость

Можно ли подарить дом на неприватизированной земле

Вопрос передачи частного дома в дар без оформленного в собственность земельного участка волнует многих украинцев. Такие ситуации случаются часто: здание уже построено, но земля под ним еще не приватизирована или не оформлена должным образом. В практике нотариусов это довольно распространенное явление, и украинское законодательство позволяет осуществлять такие дарения при определенных условиях.

Что говорит закон

Гражданский кодекс и Земельный кодекс прямо предусматривают возможность дарения дома даже тогда, когда земельный участок под ним не приватизирован. Собственность на здание является самостоятельным объектом права, поэтому его можно отчуждать независимо от статуса земли.

Приватизация представляет собой отдельную процедуру и не блокирует распоряжение самим домом. В то же время статья 377 ГКУ и статья 120 ЗКУ определяют: вместе с домом новому владельцу переходит право пользования землей, но не право собственности.

Можно ли подарить дом, если земля не приватизирована

Юридически это разрешено, но для одаряемого появляются определенные ограничения. После заключения договора он получает полноценное право собственности на дом, но относительно земли остается пользователем. Это означает, что предстоящие операции с участком будут возможны только после его приватизации или переоформления прав пользования.

Основные риски для нового владельца:

отсутствие возможности продать или подарить землю до момента оформления собственности;

сложность в переоформлении договоров аренды, если участок арендован;

продолжительность и затратность процедуры приватизации в случае ее необходимости.

«Такие нюансы не отменяют законности дарения, но требуют понимания последствий для дальнейшего пользования недвижимостью», — отмечают специалисты Homester.

Документы для дарения дома без приватизации земли

Для нотариального оформления дарения достаточно подтверждения права собственности на дом. Это может быть договор купли-продажи, предварительный договор дарения, свидетельство о наследстве или решение суда. Важно, чтобы здание было зарегистрировано в Государственном реестре прав.

Нотариус обязательно проверяет:

наличие арестов или запретов;

соответствие данных объекта Реестру;

документы, подтверждающие основания пользования землей.

Статус земли может быть разным:

постоянное пользование;

аренда;

право на приватизацию.

Во всех этих случаях оформление дарения дома правомерно, а право пользования землей автоматически переходит новому владельцу.

