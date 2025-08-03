Можно ли расторгнуть договор дарения недвижимости: разъяснение юриста — Finance.ua

Можно ли расторгнуть договор дарения недвижимости: разъяснение юриста Сегодня 21:05 — Недвижимость

Можно ли расторгнуть договор дарения недвижимости: разъяснение юриста

Договор дарения — это письменное соглашение, подтверждающее передачу недвижимости одним лицом другому без оплаты. Такой документ заключается добровольно и обязательно удостоверяется нотариусом. После подписания даритель окончательно теряет право собственности на имущество и не получает за него ничего вместо этого. В то же время, бывают случаи, когда возникает необходимость отменить дарственную — и именно тогда появляется немало юридических нюансов.

Как объясняет юрист Александр Курявый в комментарии «Фактам ICTV», после оформления договора, например, на квартиру, право собственности полностью переходит к новому владельцу.

Гражданский кодекс Украины (ст. 718) предусматривает возможность дарения не только недвижимого имущества, но и движимых вещей или даже имущественных прав. Но больше всего вопросов возникает именно относительно квартир, ведь дарение в таких случаях часто сопровождается конфликтами.

Можно ли аннулировать договор дарения квартиры

По общему правилу расторгнуть договор дарения квартиры в одностороннем порядке нельзя.

«Необходимо понимать последствия такого шага: как только договор подписан, даритель теряет право на имущество», — объясняет Курявый.

Однако есть исключения. Если одна из сторон или третье лицо может доказать нарушение закона, моральных или материальных интересов, договор может быть расторгнут или признан недействительным.

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Кто имеет право расторгнуть договор дарения

Обжаловать договор могут не только даритель и одаряемый, но и другие лица, чьи права были нарушены его заключением. К примеру, это могут быть наследники, члены семьи, совладельцы или опекуны малолетних, уточняет юрист Никита Муренко.

Вопрос рассматривается исключительно в судебном порядке — речь идет не о добровольном возврате имущества, а о юридическом решении об отмене договора.

Когда можно расторгнуть договор дарения квартиры

Гражданский кодекс разрешает несколько оснований для одностороннего расторжения или признания недействительности договора дарения. Основные из них такие.

Если совершено преступление против дарителя

Если одаряемый причинил вред здоровью, жизни или имуществу дарителя или его близких, договор может быть расторгнут.

«В случае умышленного убийства дарителя наследники имеют право требовать аннулирования договора дарения», — объясняет Муренко.

Если подарок имеет высокую неимущественную ценность

В случае, если квартира имеет эмоциональную, культурную или родственную ценность, и существует риск ее утраты или уничтожения из-за действий одаряемого, даритель также может обратиться в суд.

«Дарение часто имеет не только юридическое, но и моральное значение. Если вещь важна для человека — ее потеря может стать основанием для расторжения соглашения», — отмечает Курявый.

Если одаряемый пренебрегает ценностью имущества

Когда имущество составляет историческую или культурную ценность и может быть повреждено или уничтожено по вине нового собственника, даритель вправе вмешаться. Это касается и объектов культурного наследия, и частных реликвий, передаваемых от поколения к поколению.

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Отказ от дарения в будущем

Отдельно следует выделить возможность отказаться от дарения, если передача имущества предусмотрена на будущее.

«Даритель имеет право не выполнять договор, если его финансовое состояние ухудшилось после подписания», — говорит Курявый.

А одаряемый, в свою очередь, может в любой момент до момента принятия подарка от него отказаться — это также прописано в статье 714 Гражданского кодекса.

Как обжаловать договор дарения через суд

Если нет оснований для расторжения договора, но есть сомнения в законности или свободном волеизъявлении сторон, даритель или другие заинтересованные лица могут обратиться в суд.

Возможные основания для признания договора недействительным:

отсутствие гражданской дееспособности;

принуждение или психологическое давление;

сделка заключена для прикрытия другой сделки (например, купли-продажи);

договор противоречит законам или нарушает права несовершеннолетних детей;

нарушена форма заключения договора (например, не заверена нотариусом).

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«Главное — доказать, что стороны не имели настоящей воли на дарение или что документ подписывали с другим намерением», — отмечает Муренко.

Сколько есть времени для обжалования дарственной

Срок, в который можно обращаться в суд, зависит от характера иска:

3 года — для всеобщего признания недействительности сделки (с момента, когда стало известно о нарушении прав);

1 год — если иск касается расторжения договора дарения по конкретным основаниям (преступление, потеря вещи, моральный вред и т. п. ).

Дела рассматриваются по месту нахождения имущества. Обязательными участниками процесса являются истец, ответчик (получивший имущество), а также нотариус, удостоверяющий документ. Как правило, процесс длится от 6 до 12 месяцев, добавляют юристы.

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