Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок — Finance.ua
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Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок

Личные финансы
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Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок
Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок
Наличие в собственности жилого помещения, которое пригодно для проживания может быть основанием для отказа в оказании или прекращении помощи.
Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».
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Помощь не назначается или не выплачивается, если ВПЛ (или кто-либо из членов семьи) имеет в собственности жилье, расположенное на территории, не входящей в Перечень территорий активных боевых действий или временной оккупации.
Также помощь могут прекратить, если жилье расположено на территории, по которой определена дата завершения боевых действий.
В каких случаях наличие жилья не влияет на выплаты ВПЛ:
  • если жилье непригодно для проживания (должно быть документально подтверждено органом местного самоуправления или внесено в Реестр поврежденного/уничтоженного имущества);
  • если площадь жилья составляет менее 13,65 кв. м на одного члена семьи;
  • если жилье приобретено за кредитные средства, где первый взнос был менее 100 тыс. грн.
Следовательно, сам факт получения жилья в наследство или дар не всегда приводит к потере помощи, но требует проверки в соответствии с условиями Порядка.
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Помощь могут прекратить или отказать в ее предоставлении, если подаренное или унаследованное жилье:
  • находится на относительно безопасной территории;
  • пригодное для проживания;
  • имеет площадь более 13,65 м² на человека,
  • не подпадает под ни одно из исключений —

Как действовать получателю пособия на жительство ВПЛ

Уведомить орган соцзащиты об изменении имущественного положения.
При необходимости предоставить документы, подтверждающие негодность жилья или его площадь.
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В случае прекращения помощи обратиться за письменным ответом и, при условии противоправного прекращения выплат, подать жалобу или повторное заявление с дополнительными документами.
После заключения договора дарения момент возникновения права собственности связывается с проведением государственной регистрации — именно с внесением соответствующих сведений в Реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) человек становится новым собственником жилья.
По материалам:
Finance.ua
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