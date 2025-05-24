Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок — Finance.ua

Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок
Наличие в собственности жилого помещения, которое пригодно для проживания может быть основанием для отказа в оказании или прекращении помощи.
Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».
Помощь не назначается или не выплачивается, если ВПЛ (или кто-либо из членов семьи) имеет в собственности жилье, расположенное на территории, не входящей в Перечень территорий активных боевых действий или временной оккупации.
Также помощь могут прекратить, если жилье расположено на территории, по которой определена дата завершения боевых действий.
В каких случаях наличие жилья не влияет на выплаты ВПЛ:
- если жилье непригодно для проживания (должно быть документально подтверждено органом местного самоуправления или внесено в Реестр поврежденного/уничтоженного имущества);
- если площадь жилья составляет менее 13,65 кв. м на одного члена семьи;
- если жилье приобретено за кредитные средства, где первый взнос был менее 100 тыс. грн.
Следовательно, сам факт получения жилья в наследство или дар не всегда приводит к потере помощи, но требует проверки в соответствии с условиями Порядка.
Помощь могут прекратить или отказать в ее предоставлении, если подаренное или унаследованное жилье:
- находится на относительно безопасной территории;
- пригодное для проживания;
- имеет площадь более 13,65 м² на человека,
- не подпадает под ни одно из исключений —
Как действовать получателю пособия на жительство ВПЛ
Уведомить орган соцзащиты об изменении имущественного положения.
При необходимости предоставить документы, подтверждающие негодность жилья или его площадь.
В случае прекращения помощи обратиться за письменным ответом и, при условии противоправного прекращения выплат, подать жалобу или повторное заявление с дополнительными документами.
После заключения договора дарения момент возникновения права собственности связывается с проведением государственной регистрации — именно с внесением соответствующих сведений в Реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) человек становится новым собственником жилья.
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