Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок — Finance.ua

Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок Сегодня 21:13 — Личные финансы

Лишат ли выплат ВПЛ, получившую жилье в подарок

Наличие в собственности жилого помещения, которое пригодно для проживания может быть основанием для отказа в оказании или прекращении помощи.

Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

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Помощь не назначается или не выплачивается, если ВПЛ (или кто-либо из членов семьи) имеет в собственности жилье, расположенное на территории, не входящей в Перечень территорий активных боевых действий или временной оккупации.

Также помощь могут прекратить, если жилье расположено на территории, по которой определена дата завершения боевых действий.

В каких случаях наличие жилья не влияет на выплаты ВПЛ:

если жилье непригодно для проживания (должно быть документально подтверждено органом местного самоуправления или внесено в Реестр поврежденного/уничтоженного имущества);

если площадь жилья составляет менее 13,65 кв. м на одного члена семьи;

если жилье приобретено за кредитные средства, где первый взнос был менее 100 тыс. грн.

Следовательно, сам факт получения жилья в наследство или дар не всегда приводит к потере помощи, но требует проверки в соответствии с условиями Порядка.

Помощь могут прекратить или отказать в ее предоставлении, если подаренное или унаследованное жилье:

находится на относительно безопасной территории;

пригодное для проживания;

имеет площадь более 13,65 м² на человека,

не подпадает под ни одно из исключений —

Как действовать получателю пособия на жительство ВПЛ

Уведомить орган соцзащиты об изменении имущественного положения.

При необходимости предоставить документы, подтверждающие негодность жилья или его площадь.

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В случае прекращения помощи обратиться за письменным ответом и, при условии противоправного прекращения выплат, подать жалобу или повторное заявление с дополнительными документами.

После заключения договора дарения момент возникновения права собственности связывается с проведением государственной регистрации — именно с внесением соответствующих сведений в Реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) человек становится новым собственником жилья.

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