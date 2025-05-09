Бизнес получил 127 млн ​​грн компенсаций за трудоустройство ВПЛ с начала 2025 года — Finance.ua

Бизнес получил 127 млн ​​грн компенсаций за трудоустройство ВПЛ с начала 2025 года Сегодня 18:10

Бизнес получил 127 млн ​​грн компенсаций за трудоустройство ВПЛ с начала 2025 года

С начала 2025 г. более 3000 работодателей в Украине получили государственную компенсацию за трудоустройство 5500 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Общая сумма выплат составила 127 млн грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

По ее словам, программа стимулирует бизнес нанимать переселенцев, помогая людям быстрее адаптироваться к жизни в новых регионах и обеспечивать себя и семью. Из общего количества трудоустроенных 250 человек имеют инвалидность.

Активнее всего программу используют в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.

Условия участия для бизнеса:

компенсация составляет 8000 грн за каждого трудоустроенного ВПЛ;

срок выплат — 3 месяца, для лиц с инвалидностью — 6 месяцев;

работодатель должен заключить трудовой договор или гиг-контракт с ВПЛ;

заявление можно подать через портал «Дія» или в центр занятости.

Справка Finance.ua:

правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство ВПЛ на время действия военного положения в апреле 2022 года;

цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения.

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