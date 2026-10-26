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Где расположено самое большое месторождение лития

Банковские металлы
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Где расположено самое большое месторождение лития
Где расположено самое большое месторождение лития
Крупнейшее в мире месторождение лития, разрабатываемое в промышленных масштабах, расположено в Западной Австралии.
Комплекс Greenbushes Lithium Operations обеспечивает значительные объемы сырья для производства лития и потенциал для дальнейшего наращивания мощностей.
Об этом пишет издание SlashGear.
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История

История этого месторождения началась еще в 1888 году, однако тогда там начали добывать не литий, а олово. С тех пор Greenbushes остается старейшим местом в Западной Австралии с непрерывной историей горных работ. Добыча собственно лития стартовала значительно позже — в 1983 году, после ввода в эксплуатацию первой обогатительной установки.
«Австралия является мировым лидером по объемам добычи лития, полученного в результате горных работ, с показателем 92 000 метрических тонн в 2025 году», — говорится в публикации. Для сравнения Китай добыл 62 000 тонн, а Чили — 56 000 тонн.
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Преимущества

Одним из главных преимуществ Greenbushes является высокое качество руды. Месторождение имеет самое высокое в мире содержание лития в руде, что позволяет производить сырье с относительно низкими затратами. Комплекс включает в себя открытый карьер и четыре перерабатывающих предприятия: два для производства химического сырья, одно для технических нужд и завод повторной переработки отходов обогащения.
Имеющиеся мощности позволяют производить до 1,5 млн метрических тонн литиевого концентрата в год. Еще одно предприятие, запуск которого запланирован на декабрь 2025 года, должно добавить 500 тысяч тонн годовой мощности после выхода на полную загрузку.

Прогнозы

В перспективе общий объем производства может достигнуть двух миллионов тонн концентрата в год. Для этого придется перерабатывать 8,9 млн. тонн высококачественной литиевой руды ежегодно.
Ранее мы писали, цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира. Цены на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу большого месторождения в Китае.
Напомним, на фоне роста геополитических напряжений между США и Китаем Пекин усилил экспортный контроль над поставками редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности Запада. Китай, обеспечивающий около 90% мирового рынка таких элементов, ограничил доступ американских производителей к ключевым минералам — в частности, германию, галлию, сурьмы и самарию.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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