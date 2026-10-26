Где расположено самое большое месторождение лития

Крупнейшее в мире месторождение лития, разрабатываемое в промышленных масштабах, расположено в Западной Австралии.

Комплекс Greenbushes Lithium Operations обеспечивает значительные объемы сырья для производства лития и потенциал для дальнейшего наращивания мощностей.

Об этом пишет издание SlashGear

История

История этого месторождения началась еще в 1888 году, однако тогда там начали добывать не литий, а олово. С тех пор Greenbushes остается старейшим местом в Западной Австралии с непрерывной историей горных работ. Добыча собственно лития стартовала значительно позже — в 1983 году, после ввода в эксплуатацию первой обогатительной установки.

«Австралия является мировым лидером по объемам добычи лития, полученного в результате горных работ, с показателем 92 000 метрических тонн в 2025 году», — говорится в публикации. Для сравнения Китай добыл 62 000 тонн, а Чили — 56 000 тонн.

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Преимущества

Одним из главных преимуществ Greenbushes является высокое качество руды. Месторождение имеет самое высокое в мире содержание лития в руде, что позволяет производить сырье с относительно низкими затратами. Комплекс включает в себя открытый карьер и четыре перерабатывающих предприятия: два для производства химического сырья, одно для технических нужд и завод повторной переработки отходов обогащения.

Имеющиеся мощности позволяют производить до 1,5 млн метрических тонн литиевого концентрата в год. Еще одно предприятие, запуск которого запланирован на декабрь 2025 года, должно добавить 500 тысяч тонн годовой мощности после выхода на полную загрузку.

Прогнозы

В перспективе общий объем производства может достигнуть двух миллионов тонн концентрата в год. Для этого придется перерабатывать 8,9 млн. тонн высококачественной литиевой руды ежегодно.

Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу большого месторождения в Китае. Ранее мы писали , цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира. Цены на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex