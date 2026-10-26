Геологи нашли под пустыней Невада месторождение меди и золота стоимостью в миллиарды

Ученые обнаружили огромный массив богатой металлами породы, погребенный глубоко под ландшафтом, более известным своими отбеленными солнцем пляжами и далекими хребтами.
Прол это пишет spacegroup.
Геология с высокими ставками
«Под слоистыми туфами и выветренным гравием расположена пространная система порфировых интрузий — горячих, минеральных жидкостей, когда-то переплетавших трещины с микроскопическими прожилками. Результатом является гибридное месторождение: медь как крепкая основа, золото как блестящий бонус», — говорится в сообщении.
Предыдущие модели указывают на значительный тоннаж с содержанием руды, который увлекает инженеров так же, как успокаивает финансистов. «Масштаб поражает», — сказал Эрик Мэйсон, консультант по планированию горных работ.
Руда залегает на глубине, пригодной для добычи, достаточно близко для разработки проектов открытых карьеров, но в то же время достаточно глубоко, чтобы ограничить первоначальное воздействие. Для отраслей промышленности, нуждающихся в меди, это своевременный сигнал.
Напомним, медь — это тихий провод, стоящий за глобальным переходом — сети, электромобили, передовые двигатели и магистральные сети центров обработки данных, что работают на проводимости.
Каждый гигаватт возобновляемых источников энергии потребляет медь; каждый новый завод по производству аккумуляторов нуждается в ней. Тем временем золото служит хеджированием и подушкой безопасности, сглаживая экономические результаты лет наращивания.
Миллиарды на балансе
Предварительные оценки указывают на многомиллиардный ресурс, если сравнивать его с долгоцикловыми ценами. Инфраструктура будет огромной: дороги, перерабатывающие фабрики, системы очистки воды и парк тяжелой техники, построенной для работы в условиях пустынных экстремальных условий.
«Мы можем добывать полезные ископаемые с меньшим количеством часов работы грузовика, если правильно сделаем геологию», — сказал Том Рейес, менеджер по оборудованию из разведывательной группы. «Каждая точная модель — это галлон дизельного топлива, который мы не сжигаем».
Раньше мы писали, что медь дешевеет уже третью неделю за последний месяц. Это происходит на фоне распродажи акций технологических компаний, занимающихся развитием ИИ.