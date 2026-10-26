Геологи нашли под пустыней Невада месторождение меди и золота стоимостью в миллиарды

Ученые обнаружили огромный массив богатой металлами породы, погребенный глубоко под ландшафтом, более известным своими отбеленными солнцем пляжами и далекими хребтами.

Прол это пишет spacegroup

Геология с высокими ставками

«Под слоистыми туфами и выветренным гравием расположена пространная система порфировых интрузий — горячих, минеральных жидкостей, когда-то переплетавших трещины с микроскопическими прожилками. Результатом является гибридное месторождение: медь как крепкая основа, золото как блестящий бонус», — говорится в сообщении.

Предыдущие модели указывают на значительный тоннаж с содержанием руды, который увлекает инженеров так же, как успокаивает финансистов. «Масштаб поражает», — сказал Эрик Мэйсон, консультант по планированию горных работ.

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Руда залегает на глубине, пригодной для добычи, достаточно близко для разработки проектов открытых карьеров, но в то же время достаточно глубоко, чтобы ограничить первоначальное воздействие. Для отраслей промышленности, нуждающихся в меди, это своевременный сигнал.

Напомним, медь — это тихий провод, стоящий за глобальным переходом — сети, электромобили, передовые двигатели и магистральные сети центров обработки данных, что работают на проводимости.

Каждый гигаватт возобновляемых источников энергии потребляет медь; каждый новый завод по производству аккумуляторов нуждается в ней. Тем временем золото служит хеджированием и подушкой безопасности, сглаживая экономические результаты лет наращивания.

Миллиарды на балансе

Предварительные оценки указывают на многомиллиардный ресурс, если сравнивать его с долгоцикловыми ценами. Инфраструктура будет огромной: дороги, перерабатывающие фабрики, системы очистки воды и парк тяжелой техники, построенной для работы в условиях пустынных экстремальных условий.

«Мы можем добывать полезные ископаемые с меньшим количеством часов работы грузовика, если правильно сделаем геологию», — сказал Том Рейес, менеджер по оборудованию из разведывательной группы. «Каждая точная модель — это галлон дизельного топлива, который мы не сжигаем».