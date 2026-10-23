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Цены на медь упали: как это связано с ИИ

Банковские металлы
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Цены на медь упали: как это связано с ИИ
Цены на медь упали: как это связано с ИИ
Медь дешевеет уже третью неделю подряд. Это происходит на фоне распродажи акций технологических компаний, занимающихся развитием ИИ.
Об этом сообщает Bloomberg.
Фьючерсы на медь в Лондоне торговались свыше 14 150 долларов за тонну. Только за эту неделю металл подешевел почти на 2%, продолжив отступление от рекордного уровня, зафиксированного в сентябре.
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В пятницу падение акций технологических компаний в мире усилилось, поскольку финансовые результаты крупных компаний не смогли развеять опасения инвесторов по поводу устойчивости бума вокруг искусственного интеллекта.
Как отметил аналитик китайской компании Guoyuan Futures Co Фань Жуй, распродажа акций «оказывает значительное давление» на рынки металлов — от меди до золота.
«Это негативно влияет на краткосрочные настроения на рынке металлов, поскольку спрос со стороны других секторов остается слабым», — добавил он.
В этом году медь подорожала примерно на 14%. Росту цен способствовал значительный приток металла в США на фоне предположений, что администрация Трампа введет пошлину на рафинированную медь. В то же время трейдеры все больше сомневаются, что Вашингтон действительно решится на такой шаг.
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Прогноз

Ситуация может осложниться: по прогнозу министра финансов Чили Хорхе Кироса, в текущем году добыча меди в стране сократится на 8−9%. Это усугубляет перспективы горнодобывающей отрасли Чили, крупнейшей в мире страны-производителя меди. Работу шахт в стране нарушили ряд смертельных аварий и экстремальные погодные условия.
Ранее писали, цены на медь и алюминий растут на фоне ослабления ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банковские металлы
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