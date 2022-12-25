Украинцы в разы нарастили закупку литий-ионных аккумуляторов за рубежом: с середины ноября — более миллиона Сегодня 18:00 — Энергетика

С начала действия льготы в середине ноября в Украину ввезли 1,06 млн единиц различных электрических литий-ионных аккумуляторов на сумму $39,9 млн.

Об этом написал первый заместитель председателя таможенного комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, с 12 по 30 ноября количество ввезенных устройств составило 266,5 тыс., а с 1 по 18 декабря (за аналогичный период в 18 дней) — втрое больше, 795 тыс. единиц.

УБР По материалам:

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