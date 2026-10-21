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рф распродает золотые резервы рекордными с 1998 года темпами

Банковские металлы
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рф распродает золотые резервы рекордными с 1998 года темпами
рф распродает золотые резервы рекордными с 1998 года темпами
российский Центробанк уже десять месяцев подряд продает золото из своих резервов на фоне роста бюджетного дефицита.
В 2026 году он может достичь 7,3 трлн рублей — вдвое больше изначальных прогнозов.
Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
В сентябре золотые запасы рф сократились на 6,2 тонны, а общий объем резервов снизился до 72,8 млн тройских унций — самого низкого уровня с конца 2019 года.
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С декабря прошлого года Центробанк продал около 62 тонн золота. Это больше, чем за весь кризисный 1998 год, когда золотые резервы россии сократились примерно на 50 тонн.

Почему россия активно продает золото

По данным Reuters, продажи связаны с использованием активов Фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита. Из-за сокращения нефтегазовых доходов российские власти вынуждены активнее тратить накопленные резервы.
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В то же время Китай наращивает закупки российского золота. За январь-июль через Гонконг импортировали около 100 тонн драгоценного металла из россии — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
После закрытия лондонского рынка для российского золота экспортеры переориентировались на Азию. По подсчетам Financial Times, с начала полномасштабной войны через Гонконг вывезли российского золота на $35 млрд.
По материалам:
Finance.ua
ЗолотороссияЦентробанк
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