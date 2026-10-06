Как лучше хранить сбережения: в золоте или валюте

Драгоценные металлы не привязаны к кредитоспособности ни одного эмитента или банка и исторически работают как страховка на случай системного кризиса.

Золото

Золото сейчас торгуется в районе 4300−4400 долларов за унцию, ведущие банки ожидают движения до 4600−5200 долларов до конца 2026 года, хотя такие прогнозы — ориентир, а не гарантия. Если вы все же решили остановить свой выбор на драгоценных металлах, то советуем обратить внимание.

В финучреждении можно приобрести золотые слитки весом от 1 до 100 граммов по хорошим ценам — чем больше вес, тем ниже цена за грамм. В оригинальной упаковке 999,9 пробы с сертификатом мировых производителей.

Кстати, мы обновили раздел депозитов на сайте. Сейчас выбрать самый выгодный вклад среди украинских банков, сравнить их ставки и условия стало еще проще.

Чтобы приобрести золотые слитки, достаточно подойти к одному из отделений или забронировать слитки через горячую линию. Чтобы забрать драгоценный металл, следует иметь с собой паспорт или ID карту. Вы получаете слиток с сертификатом изготовителя и всеми документами. Этого достаточно для покупки на сумму до 400 тыс. грн. Если сумма покупки превышает 400 тыс. грн, дополнительно понадобятся документы, подтверждающие происхождение денег.

Также после покупки золота важно сохранить квитанцию, так как в будущем у банков могут возникать вопросы насчет происхождения слитков. Отметим, что большинство отделений Радабанк предлагает аренду банковской ячейки для безопасного хранения купленного золота. Это очень удобно делать сразу после покупки слитка в том же отделении, не выходя из банка.

Кстати, в Радабанке золото может принести не только доход при росте курса, но и проценты, если положить слиток на депозит.

«Очевидно, что эта инвестиция будет выгодна в течение длительного периода, если золото продолжит рост цены, а до исторических максимумов есть еще более 1100 долларов за унцию, или 25%. Золото принесет только прибыль, если будет рост стоимости золота на мировом рынке. Если покупать золото в „инвестиционных масштабах“, то можно порекомендовать слитки не менее 50−100 граммов, у них и отклонения от мировой „биржевой“ цены меньше, чем у мелких слитков и ликвидность на достаточно высоком уровне», — подчеркнул директор департамента рынков капитала Радабанка Сергей Гнездилов.

Валюта. Не держите деньги «в кармане»

Наличная валюта или обычный валютный депозит (ставки сейчас символические — 0,01−2,5% годовых. — Ред.) кажутся самым безопасным решением, но это обманчивая безопасность: держание денег в любой валюте без движения рано или поздно приходит к обесцениванию — доллар и евро так же подвластны инфляции, как и гривна, только медленнее.

Советуем не держать свободный капитал в качестве «подушки» в наличных или на обычном депозите, а инвестировать его — даже ту часть, которая выполняет роль ликвидного резерва.