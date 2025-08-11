Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира

Фондовый рынок
55
Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира
Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу большого месторождения в Китае.
Это повлекло за собой слухи, что Пекин может приостановить другие проекты из-за проблемы избыточных мощностей в экономике.
Читайте также
Напомним, акции Tianqi Lithium Corp. подскочили на 19% на Гонконгской фондовой бирже, а Ganfeng Lithium Group Co. выросли на 21%.
Австралийские горные компании также отметились ростом после того, как CATL подтвердил закрытие месторождения в провинции Цзянси. Цены на литий на Гуанчжоуском фьючерсном рынке выросли на максимально допустимую величину.
Читайте также
Будущее месторождение CATL, крупнейшее в китайском литиевом хабе в городе Ичунь, находилось под пристальным вниманием в течение нескольких недель из-за слухов, что местные власти не продлят его лицензию. Это месторождение составляет около 6% мирового производства лития, согласно данным Bank of America, а остальные месторождения в регионе обеспечивают еще минимум 5%.
«Я думаю, это означает, что цена на литий в ближайшей перспективе имеет большой потенциал для роста», —
говорил Мэтти Чжао, соруководитель отдела китайских акций в банке.

Производители лития столкнулись с глобальным избытком предложения, ухудшенными сложными условиями спроса на электрические автомобили, в частности из-за отмены стимулов для этой отрасли в США при президентстве Дональда Трампа.
Читайте также
Напомним, на фоне роста геополитического напряжения между США и Китаем Пекин усилил экспортный контроль над поставками редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности Запада.
Китай, обеспечивающий около 90% мирового рынка таких элементов, ограничил доступ американских производителей к ключевым минералам — в частности, германию, галлию, сурьме и самарию.
Как сообщает ряд американских компаний, включая поставщиков Пентагона, экспортные ограничения уже привели к перебоям в цепочках поставок и задержкам в выполнении оборонных заказов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems