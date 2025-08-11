Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира — Finance.ua

Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу большого месторождения в Китае.
Это повлекло за собой слухи, что Пекин может приостановить другие проекты из-за проблемы избыточных мощностей в экономике.
Читайте также
Напомним, акции Tianqi Lithium Corp. подскочили на 19% на Гонконгской фондовой бирже, а Ganfeng Lithium Group Co. выросли на 21%.
Австралийские горные компании также отметились ростом после того, как CATL подтвердил закрытие месторождения в провинции Цзянси. Цены на литий на Гуанчжоуском фьючерсном рынке выросли на максимально допустимую величину.
Будущее месторождение CATL, крупнейшее в китайском литиевом хабе в городе Ичунь, находилось под пристальным вниманием в течение нескольких недель из-за слухов, что местные власти не продлят его лицензию. Это месторождение составляет около 6% мирового производства лития, согласно данным Bank of America, а остальные месторождения в регионе обеспечивают еще минимум 5%.
«Я думаю, это означает, что цена на литий в ближайшей перспективе имеет большой потенциал для роста», —
говорил Мэтти Чжао, соруководитель отдела китайских акций в банке.
Производители лития столкнулись с глобальным избытком предложения, ухудшенными сложными условиями спроса на электрические автомобили, в частности из-за отмены стимулов для этой отрасли в США при президентстве Дональда Трампа.
Напомним, на фоне роста геополитического напряжения между США и Китаем Пекин усилил экспортный контроль над поставками редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности Запада.
Китай, обеспечивающий около 90% мирового рынка таких элементов, ограничил доступ американских производителей к ключевым минералам — в частности, германию, галлию, сурьме и самарию.
Как сообщает ряд американских компаний, включая поставщиков Пентагона, экспортные ограничения уже привели к перебоям в цепочках поставок и задержкам в выполнении оборонных заказов.
Поделиться новостью
Также по теме
Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира
Mercedes выпустит 15 новых электромобилей за два года
Дата выхода ожидаемых смартфонов от Xiaomi
Google не будет деактивировать сокращенные ссылки goo. gl
Как работает Bitchat: технология mesh-сетей (какие уязвимости и риски)
Верховный Суд подтвердил законность ликвидации банка Конкорд