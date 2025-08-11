Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира — Finance.ua

Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира Сегодня 13:15 — Фондовый рынок

Цены на литий стремительно растут после того, как CATL закрывает одну из самых больших шахт мира

Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу большого месторождения в Китае. Как сообщает агентство Bloomberg, цены на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex

Это повлекло за собой слухи, что Пекин может приостановить другие проекты из-за проблемы избыточных мощностей в экономике.

Напомним, акции Tianqi Lithium Corp. подскочили на 19% на Гонконгской фондовой бирже, а Ganfeng Lithium Group Co. выросли на 21%.

Австралийские горные компании также отметились ростом после того, как CATL подтвердил закрытие месторождения в провинции Цзянси. Цены на литий на Гуанчжоуском фьючерсном рынке выросли на максимально допустимую величину.

Будущее месторождение CATL, крупнейшее в китайском литиевом хабе в городе Ичунь, находилось под пристальным вниманием в течение нескольких недель из-за слухов, что местные власти не продлят его лицензию. Это месторождение составляет около 6% мирового производства лития, согласно данным Bank of America, а остальные месторождения в регионе обеспечивают еще минимум 5%.

«Я думаю, это означает, что цена на литий в ближайшей перспективе имеет большой потенциал для роста», — говорил Мэтти Чжао, соруководитель отдела китайских акций в банке.

Производители лития столкнулись с глобальным избытком предложения, ухудшенными сложными условиями спроса на электрические автомобили, в частности из-за отмены стимулов для этой отрасли в США при президентстве Дональда Трампа.

редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности Запада. Напомним, на фоне роста геополитического напряжения между США и Китаем Пекин усилил экспортный контроль над поставками

Китай, обеспечивающий около 90% мирового рынка таких элементов, ограничил доступ американских производителей к ключевым минералам — в частности, германию, галлию, сурьме и самарию.

Как сообщает ряд американских компаний, включая поставщиков Пентагона, экспортные ограничения уже привели к перебоям в цепочках поставок и задержкам в выполнении оборонных заказов.

