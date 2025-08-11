Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев — Finance.ua

Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев
С начала полномасштабной войны Национальный банк Украины (НБУ) ввел ряд ограничений, усложнивших возможности инвестирования для граждан нашей страны. В частности, есть прямой запрет на пополнение брокерских счетов.
Второе важное ограничение — лимит на вывод средств. Украинцы могут пополнять счета за границей на сумму не более 100 тыс. грн в месяц.
Третий момент — наши сограждане могут инвестировать в американский фондовый рынок, пользуясь услугами только одного брокера. Речь идет об Interactive Brokers.
Пошаговая инструкция
Interactive Brokers представляет собой довольно сложную платформу для начинающих, а процесс регистрации часто сопровождается определенными трудностями. Наша пошаговая инструкция поможет быстро и без проблем создать учетную запись.
Шаг 1. Регистрация в Interactive Brokers
Сначала нужно перейти на официальный сайт брокера.
Далее следуйте инструкциям:
- нажмите Open Account и выберите Start Application;
- введите адрес электронной почты, имя пользователя, выберите страну, создайте пароль (вводите все данные латиницей);
- подтвердите e-mail;
- выберите тип счета (индивидуальный, коллективный или корпоративный);
- заполните заявку ― укажите имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания, контактную информацию, гражданство, документ для верификации, налоговый номер и данные о доходах;
- настройте счет — выберите основную валюту, опишите свой инвестиционный опыт, выберите оптимальные финансовые инструменты и пропишите торговые лимиты;
- загрузите документы для верификации ― паспорт (ID-карта) и документ, подтверждающий адрес проживания (например, выписка из банка или счет за коммунальные услуги, где прописывается ваш адрес);
- Ожидайте, пока система вас проверит ― обычно это длится до трех рабочих дней, но в некоторых случаях брокер может продолжить проверку и запросить дополнительные документы.
Важно! Верификации с большой вероятностью не пройдут украинцы, зарегистрированные на оккупированной территории или в местах боевых действий. Это связано с политикой брокера.
Шаг 2. Пополнение счета
В письме, которое сообщает об успешном прохождении верификации, есть инструкция по дальнейшим действиям. Конкретно на этом шаге инвестор может внести депозит на счет.
Из-за того, что украинцы не могут напрямую с карты пополнить счет у брокера из-за ограничений НБУ, есть обходные пути.
Финансовый консультант обращает внимание, что внести депозит на Interactive brokers можно двумя способами.
- Через платежные шлюзы TransferGo, Wise.
- Из необанка — Revolut, ZEN.
«Да, конечно, все эти посредники имеют свою комиссию, но довольно незначительную. И это единственный доступный способ пополнения счета», ― подчеркнула София.
Отметим, что сам брокер не снимает комиссию за внесение депозита.
Пополнение счета через Wise (при предварительной регистрации на портале посредника и внесении нужной суммы на баланс):
- зайдите в клиентский профиль на сайте брокера и выберите опцию пополнения;
- выберите вариант «Прямой ACH-перевод», скопируйте реквизиты;
- в системе Wise выберите валюту и укажите сумму перевода;
- выберите опцию «Новый получатель» и пропишите реквизиты для перевода;
- отправьте средства.
Посредник взимает комиссию в размере 0,41% от пересланной суммы.
Таким же образом можно внести депозит, используя услуги TransferGo. Правда, там несколько более сложная регистрация, потому что украинцам придется указывать заграничный адрес. Да и комиссия значительно выше — 2,5% от суммы перевода.
Пополнение счета через Revolut:
- зайдите в клиентский профиль на сайте брокера и выберите опцию пополнения через банковский перевод;
- скопируйте реквизиты, которые появятся на веб-странице;
- откройте приложение Revolut и перейдите в «Платежи»;
- выберите «Банковский перевод»;
- нажмите «Добавить нового получателя»;
- введите скопированные реквизиты;
- укажите валюту и сумму;
- в поле «Назначение платежа» укажите свое имя и фамилию, номер лицевого счета;
- подтвердите перевод.
Комиссия будет составлять 0,15% от суммы перевода, но не менее 1,36 доллара. Значительно больше берет польский необанк ZEN — 2,5%. Однако можно сэкономить благодаря SEPA-переводу (т.е. в евро). Тогда комиссия польского необанка составит всего 0,1 евро.
Обратите внимание, что указанные суммы не включают комиссию украинских банков за пополнение счетов сервисов-посредников.
Шаг 3. Совершение первой покупки
Это одновременно самый простой и самый сложный шаг, потому что все зависит исключительно от инвестора. Инструкция по совершению первой покупки:
- авторизуйтесь на сайте брокера;
- во вкладке «Trade» укажите символ желаемого актива, класса и инструмента;
- нажмите Buy, укажите нужное количество активов и определите цену;
- подтвердите заказ.
Если не хотите спешить с покупкой акций или других активов, используйте демосчет. Первое время можете экспериментировать со стратегиями и только после этого перейти к реальному инвестированию.
