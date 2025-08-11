Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев

Личные финансы
24
Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев
Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев
С начала полномасштабной войны Национальный банк Украины (НБУ) ввел ряд ограничений, усложнивших возможности инвестирования для граждан нашей страны. В частности, есть прямой запрет на пополнение брокерских счетов.
Второе важное ограничение — лимит на вывод средств. Украинцы могут пополнять счета за границей на сумму не более 100 тыс. грн в месяц.
Третий момент — наши сограждане могут инвестировать в американский фондовый рынок, пользуясь услугами только одного брокера. Речь идет об Interactive Brokers.

Пошаговая инструкция

Interactive Brokers представляет собой довольно сложную платформу для начинающих, а процесс регистрации часто сопровождается определенными трудностями. Наша пошаговая инструкция поможет быстро и без проблем создать учетную запись.

Шаг 1. Регистрация в Interactive Brokers

Сначала нужно перейти на официальный сайт брокера.
Далее следуйте инструкциям:
  • нажмите Open Account и выберите Start Application;
  • введите адрес электронной почты, имя пользователя, выберите страну, создайте пароль (вводите все данные латиницей);
  • подтвердите e-mail;
  • выберите тип счета (индивидуальный, коллективный или корпоративный);
  • заполните заявку ― укажите имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания, контактную информацию, гражданство, документ для верификации, налоговый номер и данные о доходах;
  • настройте счет — выберите основную валюту, опишите свой инвестиционный опыт, выберите оптимальные финансовые инструменты и пропишите торговые лимиты;
  • загрузите документы для верификации ― паспорт (ID-карта) и документ, подтверждающий адрес проживания (например, выписка из банка или счет за коммунальные услуги, где прописывается ваш адрес);
  • Ожидайте, пока система вас проверит ― обычно это длится до трех рабочих дней, но в некоторых случаях брокер может продолжить проверку и запросить дополнительные документы.
Важно! Верификации с большой вероятностью не пройдут украинцы, зарегистрированные на оккупированной территории или в местах боевых действий. Это связано с политикой брокера.

Шаг 2. Пополнение счета

В письме, которое сообщает об успешном прохождении верификации, есть инструкция по дальнейшим действиям. Конкретно на этом шаге инвестор может внести депозит на счет.
Из-за того, что украинцы не могут напрямую с карты пополнить счет у брокера из-за ограничений НБУ, есть обходные пути.
Финансовый консультант обращает внимание, что внести депозит на Interactive brokers можно двумя способами.
  1. Через платежные шлюзы TransferGo, Wise.
  2. Из необанка — Revolut, ZEN.
«Да, конечно, все эти посредники имеют свою комиссию, но довольно незначительную. И это единственный доступный способ пополнения счета», ― подчеркнула София.
Отметим, что сам брокер не снимает комиссию за внесение депозита.
Пополнение счета через Wise (при предварительной регистрации на портале посредника и внесении нужной суммы на баланс):
  • зайдите в клиентский профиль на сайте брокера и выберите опцию пополнения;
  • выберите вариант «Прямой ACH-перевод», скопируйте реквизиты;
  • в системе Wise выберите валюту и укажите сумму перевода;
  • выберите опцию «Новый получатель» и пропишите реквизиты для перевода;
  • отправьте средства.
Посредник взимает комиссию в размере 0,41% от пересланной суммы.
Таким же образом можно внести депозит, используя услуги TransferGo. Правда, там несколько более сложная регистрация, потому что украинцам придется указывать заграничный адрес. Да и комиссия значительно выше — 2,5% от суммы перевода.
Пополнение счета через Revolut:
  • зайдите в клиентский профиль на сайте брокера и выберите опцию пополнения через банковский перевод;
  • скопируйте реквизиты, которые появятся на веб-странице;
  • откройте приложение Revolut и перейдите в «Платежи»;
  • выберите «Банковский перевод»;
  • нажмите «Добавить нового получателя»;
  • введите скопированные реквизиты;
  • укажите валюту и сумму;
  • в поле «Назначение платежа» укажите свое имя и фамилию, номер лицевого счета;
  • подтвердите перевод.
Комиссия будет составлять 0,15% от суммы перевода, но не менее 1,36 доллара. Значительно больше берет польский необанк ZEN — 2,5%. Однако можно сэкономить благодаря SEPA-переводу (т.е. в евро). Тогда комиссия польского необанка составит всего 0,1 евро.
Обратите внимание, что указанные суммы не включают комиссию украинских банков за пополнение счетов сервисов-посредников.

Шаг 3. Совершение первой покупки

Это одновременно самый простой и самый сложный шаг, потому что все зависит исключительно от инвестора. Инструкция по совершению первой покупки:
  • авторизуйтесь на сайте брокера;
  • во вкладке «Trade» укажите символ желаемого актива, класса и инструмента;
  • нажмите Buy, укажите нужное количество активов и определите цену;
  • подтвердите заказ.
Если не хотите спешить с покупкой акций или других активов, используйте демосчет. Первое время можете экспериментировать со стратегиями и только после этого перейти к реальному инвестированию.
Читайте подробнее в статье:

Как начать инвестировать в американские акции, если вы в Украине

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems