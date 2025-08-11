Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев — Finance.ua

Как инвестировать в американские акции: какие ограничения для украинцев Сегодня 19:00 — Личные финансы

С начала полномасштабной войны Национальный банк Украины (НБУ) ввел ряд ограничений, усложнивших возможности инвестирования для граждан нашей страны. В частности, есть прямой запрет на пополнение брокерских счетов.

Второе важное ограничение — лимит на вывод средств. Украинцы могут пополнять счета за границей на сумму не более 100 тыс. грн в месяц.

Третий момент — наши сограждане могут инвестировать в американский фондовый рынок, пользуясь услугами только одного брокера. Речь идет об Interactive Brokers.

Пошаговая инструкция

Interactive Brokers представляет собой довольно сложную платформу для начинающих, а процесс регистрации часто сопровождается определенными трудностями. Наша пошаговая инструкция поможет быстро и без проблем создать учетную запись.

Шаг 1. Регистрация в Interactive Brokers

Сначала нужно перейти на официальный сайт брокера.

Далее следуйте инструкциям:

нажмите Open Account и выберите Start Application;

введите адрес электронной почты, имя пользователя, выберите страну, создайте пароль (вводите все данные латиницей);

подтвердите e-mail;

выберите тип счета (индивидуальный, коллективный или корпоративный);

заполните заявку ― укажите имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания, контактную информацию, гражданство, документ для верификации, налоговый номер и данные о доходах;

настройте счет — выберите основную валюту, опишите свой инвестиционный опыт, выберите оптимальные финансовые инструменты и пропишите торговые лимиты;

загрузите документы для верификации ― паспорт (ID-карта) и документ, подтверждающий адрес проживания (например, выписка из банка или счет за коммунальные услуги, где прописывается ваш адрес);

Ожидайте, пока система вас проверит ― обычно это длится до трех рабочих дней, но в некоторых случаях брокер может продолжить проверку и запросить дополнительные документы.

Важно! Верификации с большой вероятностью не пройдут украинцы, зарегистрированные на оккупированной территории или в местах боевых действий. Это связано с политикой брокера.

Шаг 2. Пополнение счета

В письме, которое сообщает об успешном прохождении верификации, есть инструкция по дальнейшим действиям. Конкретно на этом шаге инвестор может внести депозит на счет.

Из-за того, что украинцы не могут напрямую с карты пополнить счет у брокера из-за ограничений НБУ, есть обходные пути.

Финансовый консультант обращает внимание, что внести депозит на Interactive brokers можно двумя способами.

Через платежные шлюзы TransferGo, Wise. Из необанка — Revolut, ZEN.

«Да, конечно, все эти посредники имеют свою комиссию, но довольно незначительную. И это единственный доступный способ пополнения счета», ― подчеркнула София.

Отметим, что сам брокер не снимает комиссию за внесение депозита.

Пополнение счета через Wise (при предварительной регистрации на портале посредника и внесении нужной суммы на баланс):

зайдите в клиентский профиль на сайте брокера и выберите опцию пополнения;

выберите вариант «Прямой ACH-перевод», скопируйте реквизиты;

в системе Wise выберите валюту и укажите сумму перевода;

выберите опцию «Новый получатель» и пропишите реквизиты для перевода;

отправьте средства.

Посредник взимает комиссию в размере 0,41% от пересланной суммы.

Таким же образом можно внести депозит, используя услуги TransferGo. Правда, там несколько более сложная регистрация, потому что украинцам придется указывать заграничный адрес. Да и комиссия значительно выше — 2,5% от суммы перевода.

Пополнение счета через Revolut:

зайдите в клиентский профиль на сайте брокера и выберите опцию пополнения через банковский перевод;

скопируйте реквизиты, которые появятся на веб-странице;

откройте приложение Revolut и перейдите в «Платежи»;

выберите «Банковский перевод»;

нажмите «Добавить нового получателя»;

введите скопированные реквизиты;

укажите валюту и сумму;

в поле «Назначение платежа» укажите свое имя и фамилию, номер лицевого счета;

подтвердите перевод.

Комиссия будет составлять 0,15% от суммы перевода, но не менее 1,36 доллара. Значительно больше берет польский необанк ZEN — 2,5%. Однако можно сэкономить благодаря SEPA-переводу (т.е. в евро). Тогда комиссия польского необанка составит всего 0,1 евро.

Обратите внимание, что указанные суммы не включают комиссию украинских банков за пополнение счетов сервисов-посредников.

Шаг 3. Совершение первой покупки

Это одновременно самый простой и самый сложный шаг, потому что все зависит исключительно от инвестора. Инструкция по совершению первой покупки:

авторизуйтесь на сайте брокера;

во вкладке «Trade» укажите символ желаемого актива, класса и инструмента;

нажмите Buy, укажите нужное количество активов и определите цену;

подтвердите заказ.

Если не хотите спешить с покупкой акций или других активов, используйте демосчет. Первое время можете экспериментировать со стратегиями и только после этого перейти к реальному инвестированию.

