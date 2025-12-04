Flix запускает новые международные маршруты (список)
Flix объявляет о значительном расширении своей международной сети, запуская новые маршруты из Украины в Австрию и Польшу: Киев — Зальцбург и Винница — Вроцлав.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
FlixBus выполняет рейсы из 30 украинских городов в 8 стран Европы.
Полный маршрут N3273: Киев — Житомир — Ровно — Львов — Мукачево — Ужгород — аэропорт Будапешта — Будапешт — Братислава — Вена — Линц — Зальцбург.
Рейсы из Киева в Зальцбург будут осуществляться в понедельник, четверг и пятницу.
Автобус отправится с Центрального автовокзала Киева в 15:10 и прибывает в Зальцбург в 19:45 на следующий день.
Кроме того, маршрут предусматривает остановку в аэропорту Будапешта, что позволит пассажирам быстро и комфортно добраться до аэропорта для пересадки и продолжения поездки.
В обратном направлении рейсы будут курсировать в среду, субботу и воскресенье.
Отправление из Зальцбурга в 08:30, а прибытие в Центральный автовокзал Киева запланировано на 15:05, обеспечивая комфортное путешествие между Украиной и Австрией.
Полный маршрут N3233: Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Тарнув — Краков — Катовице — Ополе — Вроцлав.
Рейсы из Винницы во Вроцлав будут выполнять во вторник, среду, пятницу и воскресенье.
Автобус отправится с Центрального автовокзала Винницы в 10:00 и прибывает во Вроцлав в 06:20.
В обратном направлении рейсы будут курсировать в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Автобус будет отправляться из Вроцлава в 17:35 и прибывать в Винницу — в 13:35.
FlixBus осуществляет 30 прямых автобусных маршрутов между Украиной и 8 странами Европы, 11 из которых обслуживают аэропорты.
Поделиться новостью
Также по теме
Flix запускает новые международные маршруты (список)
В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)
Какие вакансии в Польше были самыми популярными среди украинцев в 2025 году
Мотивационные письма отменяют: как изменится вступительная кампания-2026
Не только низкие зарплаты: украинцы назвали, что подталкивает их к увольнению
Как рассчитывают платежки за тепло со счетчиками и без — разъяснение Киевтеплоэнерго