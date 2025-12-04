Flix запускает новые международные маршруты (список) Сегодня 17:23 — Личные финансы

Flix запускает новые международные маршруты (список)

Flix объявляет о значительном расширении своей международной сети, запуская новые маршруты из Украины в Австрию и Польшу: Киев — Зальцбург и Винница — Вроцлав.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

FlixBus выполняет рейсы из 30 украинских городов в 8 стран Европы.

Полный маршрут N3273: Киев — Житомир — Ровно — Львов — Мукачево — Ужгород — аэропорт Будапешта — Будапешт — Братислава — Вена — Линц — Зальцбург.

Рейсы из Киева в Зальцбург будут осуществляться в понедельник, четверг и пятницу.

Автобус отправится с Центрального автовокзала Киева в 15:10 и прибывает в Зальцбург в 19:45 на следующий день.

Кроме того, маршрут предусматривает остановку в аэропорту Будапешта, что позволит пассажирам быстро и комфортно добраться до аэропорта для пересадки и продолжения поездки.

В обратном направлении рейсы будут курсировать в среду, субботу и воскресенье.

Отправление из Зальцбурга в 08:30, а прибытие в Центральный автовокзал Киева запланировано на 15:05, обеспечивая комфортное путешествие между Украиной и Австрией.

Полный маршрут N3233: Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Тарнув — Краков — Катовице — Ополе — Вроцлав.

Рейсы из Винницы во Вроцлав будут выполнять во вторник, среду, пятницу и воскресенье.

Автобус отправится с Центрального автовокзала Винницы в 10:00 и прибывает во Вроцлав в 06:20.

В обратном направлении рейсы будут курсировать в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Автобус будет отправляться из Вроцлава в 17:35 и прибывать в Винницу — в 13:35.

FlixBus осуществляет 30 прямых автобусных маршрутов между Украиной и 8 странами Европы, 11 из которых обслуживают аэропорты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.