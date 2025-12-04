Не только низкие зарплаты: украинцы назвали, что подталкивает их к увольнению Сегодня 14:05 — Личные финансы

Не только низкие зарплаты: украинцы назвали, что подталкивает их к увольнению

Для работников в Украине зарплата — не единственный критерий удержания на работе. Все чаще работники задумываются об увольнении из-за отсутствия развития, выгорания и недостаточного признания.

Об этом свидетельствует новое исследование от аналитиков grc.ua о том, что сегодня больше всего беспокоит украинских работников.

Топ-причины, по которым задумываются об увольнении

Респонденты могли выбирать до трех вариантов. Наиболее распространенными стали:

отсутствие развития — 55%;

низкая компенсация — 55%;

ощущение недооценки — 50%;

выгорание/чрезмерная нагрузка — 45%;

отсутствие смысла или влияния — 20%;

проблемы с отношениями с руководителем — 20%;

отсутствие обратной связи — 10%.

Это свидетельствует, что финансовые факторы — уже не единственная проблема: отсутствие развития, качественной коммуникации и признание становятся такими же критическими.

Ощущение ценности и обратная связь

Ответы на вопросы об ощущении собственной значимости в компании выглядят тревожно — фактически только каждый четвертый сотрудник ощущает себя по-настоящему важным для работодателя.

Скорее, ценным себя чувствуют 45% опрошенных.

Скорее, не ценным — 30%.

Очень ценным только 25%.

Регулярный фидбэк является одним из ключевых факторов развития, однако на практике ситуация выглядит слабо:

раз в 3−6 месяцев фидбэк получают 40% респондентов;

почти никогда — 25%;

чаще раза в месяц — 20%;

раз в год — 15%.

В итоге 65% работников получают обратную связь реже раза в три месяца, что не соответствует современным HR-стандартам.

Что сегодня действительно важно для сотрудников

Исследование показывает, что работники ожидают прежде всего:

возможностей для развития;

регулярного и качественного фидбэка;

признание собственного взноса;

справедливой компенсации;

реалистичной нагрузки;

здоровой коммуникации с руководством.

Именно эти факторы все чаще определяют решение оставаться в компании или искать новое место работы.

Раньше мы делились советами , как правильно говорить о зарплате на собеседовании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.