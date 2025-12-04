Не только низкие зарплаты: украинцы назвали, что подталкивает их к увольнению
Для работников в Украине зарплата — не единственный критерий удержания на работе. Все чаще работники задумываются об увольнении из-за отсутствия развития, выгорания и недостаточного признания.
Об этом свидетельствует новое исследование от аналитиков grc.ua о том, что сегодня больше всего беспокоит украинских работников.
Топ-причины, по которым задумываются об увольнении
Респонденты могли выбирать до трех вариантов. Наиболее распространенными стали:
- отсутствие развития — 55%;
- низкая компенсация — 55%;
- ощущение недооценки — 50%;
- выгорание/чрезмерная нагрузка — 45%;
- отсутствие смысла или влияния — 20%;
- проблемы с отношениями с руководителем — 20%;
- отсутствие обратной связи — 10%.
Это свидетельствует, что финансовые факторы — уже не единственная проблема: отсутствие развития, качественной коммуникации и признание становятся такими же критическими.
Ощущение ценности и обратная связь
Ответы на вопросы об ощущении собственной значимости в компании выглядят тревожно — фактически только каждый четвертый сотрудник ощущает себя по-настоящему важным для работодателя.
- Скорее, ценным себя чувствуют 45% опрошенных.
- Скорее, не ценным — 30%.
- Очень ценным только 25%.
Регулярный фидбэк является одним из ключевых факторов развития, однако на практике ситуация выглядит слабо:
- раз в 3−6 месяцев фидбэк получают 40% респондентов;
- почти никогда — 25%;
- чаще раза в месяц — 20%;
- раз в год — 15%.
В итоге 65% работников получают обратную связь реже раза в три месяца, что не соответствует современным HR-стандартам.
Что сегодня действительно важно для сотрудников
Исследование показывает, что работники ожидают прежде всего:
- возможностей для развития;
- регулярного и качественного фидбэка;
- признание собственного взноса;
- справедливой компенсации;
- реалистичной нагрузки;
- здоровой коммуникации с руководством.
Именно эти факторы все чаще определяют решение оставаться в компании или искать новое место работы.
Раньше мы делились советами, как правильно говорить о зарплате на собеседовании.
