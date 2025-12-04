В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули пенсионеров на 1,5 млн гривен под видом ремонта компьютеров Сегодня 12:50 — Криминал

В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули пенсионеров на 1,5 млн гривен под видом ремонта компьютеров, Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве будут судить двух мошенников, которые обманули пенсионеров почти на полтора миллиона гривен под видом ремонта компьютерной техники.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как действовала мошенническая схема

Под видом компьютерных мастеров действовали местные жители 26 и 27 лет. Они расклеивали объявления в подъездах о ремонте ноутбуков, компьютеров и мобильных телефонов, заказы принимали только от пожилых людей.

После «ремонта» мошенники пользовались тем, что пожилые люди не разбираются в стоимости услуг, и заставляли их платить завышенные цены. В редких случаях они самостоятельно заходили в интернет-банкинг потерпевших и переводили средства на свои счета.

Жертвами стали четверо киевлян от 67 до 83 лет. Некоторые отдавали последние деньги, хранившиеся дома.

Наказание

Во время проведения обыска по месту жительства нарушителей правоохранители изъяли доказательства: брошюры с объявлениями, визитные и банковские карточки, а также деньги, полученные незаконным путем. Вместе с тем, у одного из злоумышленников правоохранители нашли наркотическое вещество — каннабис.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи сообщили дельцам о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество совершено повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах. Также один из фигурантов уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как не стать жертвой мошенников

Проверяйте фирму или мастера. Ориентируйтесь на срок работы компании. Мошеннические фирмы редко работают больше года. Узнайте адрес и регистрационные данные в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП. Идеально обращаться в авторизованные сервисные центры. Ищите отзывы. Отсутствие сайта или страницы в соцсетях должно насторожить. Поищите информацию о компании в интернете. Игнорируйте низкие цены и бесплатные услуги. Диагностика и вызов мастера не бывают бесплатными. Узнайте стоимость работ заранее. Мастер должен назвать цену перед началом ремонта. Только после вашего согласия он имеет право начинать ремонтировать компьютер. Проверяйте замененные детали. Недобросовестные мастера могут заменить исправные комплектующие и перепродать их. Проверяйте работоспособность техники. После ремонта убедитесь, что все работает, файлы сохранены, новых проблем нет. Не подписывайте сметы и договоры, если цена завышена. Не платите всю сумму. Если мастер настаивает, звоните в полицию и фиксируйте все на видео. Не передавайте данные карт. Не сообщайте реквизиты и не платите через приложения для переводов незнакомым людям.

Всегда читайте текст объявления: орфографические ошибки и странный стиль могут свидетельствовать о мошенничестве. Поищите номер телефона в интернете, поскольку часто на мошенников поступает много жалоб. Используйте контактные данные из официальных сайтов компаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.