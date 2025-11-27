Правоохранители разоблачили миллионные хищения на отоплении и водоснабжении Донбасса Сегодня 05:33 — Криминал

Правоохранители разоблачили миллионные хищения на отоплении и водоснабжении Донбасса, Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА, которая завладела более 140 млн грн. Эти средства предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов Донбасса.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, весной 2023 года участники группы определили объекты, подлежащие восстановлению за бюджетные средства.

Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, сымитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическое руководство которой осуществлял одноклассник должностного лица.

Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации, с ней заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинском. И хотя сами котельные поставили, подключили из них только две, но и те не работали из-за брака.

Инфографика: nabu.gov.ua

Следующий этап схемы реализовали в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотвода.

По договорам деньги перечислялись за работы, которые не выполнялись или производились «кустарным» методом — без разрешений, проектов и с грубыми нарушениями норм. Чтобы скрыть преступление, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно продлевали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, чтобы они приняли объекты на баланс.

В результате таких действий государство понесло убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению, а жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.