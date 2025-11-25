0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГБР разоблачило незаконное присвоение более 10 млн грн на закупке генераторов (видео)

Криминал
24
Сотрудники ГБР разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Львовщины на присвоении средств, выделенных на закупку генераторов.
О подозрении сообщили командиру воинской части, начальнику инженерной службы и гражданской соучастнице, помогавшей реализовать схему. Об этом пишет ГБР.
По материалам следствия, должностные лица в сговоре с предпринимателем заключили договор на закупку 133 генераторов. Их реальная рыночная стоимость составляла почти 7 млн ​​грн, однако должностные лица приобрели оборудование в 2,5 раза дороже — за более чем 17 млн ​​грн.
Таким образом, 10,2 млн грн государственных средств было безосновательно перечислено поставщику и присвоено. В дальнейшем эти средства были проведены через подставные фирмы и разделены между участниками схемы.
Всем троим сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц с использованием служебного положения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems