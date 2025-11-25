ГБР разоблачило незаконное присвоение более 10 млн грн на закупке генераторов (видео) Сегодня 17:33 — Криминал

Сотрудники ГБР разоблачили должностных лиц одной из воинских частей Львовщины на присвоении средств, выделенных на закупку генераторов.

О подозрении сообщили командиру воинской части, начальнику инженерной службы и гражданской соучастнице, помогавшей реализовать схему. Об этом пишет ГБР.

По материалам следствия, должностные лица в сговоре с предпринимателем заключили договор на закупку 133 генераторов. Их реальная рыночная стоимость составляла почти 7 млн ​​грн, однако должностные лица приобрели оборудование в 2,5 раза дороже — за более чем 17 млн ​​грн.

Таким образом, 10,2 млн грн государственных средств было безосновательно перечислено поставщику и присвоено. В дальнейшем эти средства были проведены через подставные фирмы и разделены между участниками схемы.

Всем троим сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц с использованием служебного положения.

