Европол ликвидировал сервис по отмыванию биткоинов, через который прошло 1,3 млрд евро

Криминал
4
Европол объявил о закрытии сервиса по отмыванию криптовалют Cryptomixer, который работал по меньшей мере с 2016 года и стал одним из ключевых инструментов для киберпреступников.
По данным правоохранителей, через платформу было отмыто около 1,3 млрд евро в биткоине. В пресс-релизе Европол назвал Cryptomixer «основным сервисом киберпреступников», пытавшихся скрыть незаконные доходы от таких видов деятельности, как торговля наркотиками и оружием, атаки с применением программ-вымогателей и мошенничество с платежными картами.
Миксеры криптовалют, в частности Cryptomixer, используются для усложнения отслеживания происхождения цифровых активов. Несмотря на то, что криптовалюты работают на публичных блокчейнах, где каждую транзакцию можно проследить, подобные сервисы объединяют средства многих пользователей и случайно распределяют их между разными адресами. Это значительно усложняет работу правоохранителей и компаний типа Chainalysis и Elliptic, специализирующихся на блокчейн-аналитике.
В рамках сделки правоохранители изъяли 25 млн евро в биткоине, три сервера, 12 ТВ данных, а также домен cryptomixer.io. Европол отметил, что сервис активно использовали группы, связанные с программами-вымогателями, даркнет-рынками и теневыми форумами.
Cryptomixer также предлагал пользователям возможность «очистить» криптовалюту перед выводом на легальные биржи или обменом наличными. Это делало сервис привлекательным для преступников, стремившихся скрыть свои доходы. Это не первый подобный случай. Ранее под санкции или закрытие попали также Tornado Cash, ChipMixer и другие миксеры.
По материалам:
mezha.media
