Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
Альваро Ромильо, испанский крипто-инфлюенсер, известный как CryptoSpain, был задержан без возможности залога по обвинению в мошенничестве.
В результате Ponzi-схемы пострадали 3 000 инвесторов на сумму свыше $300 млн. Власти конфисковали 27 роскошных автомобилей, в том числе Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW и Mercedes.
Об этом пишет The Block.
Как все происходило
Ромильо, основателя Madeira Invest Club (MIC), арестовали после того, как правоохранители обнаружили сингапурский банковский счет с €29 млн ($33,5 млн), который был связан с его деятельностью.
Судья Хосе Луис Калава принял решение об аресте без права залога, указав на риск, что Ромильо может бежать из страны.
Предыстория: за что арестовали Ромильо
- Испанские следователи начали расследование против MIC в конце 2024 года, когда были поданы три жалобы на деятельность клуба.
- Согласно данным Гражданской гвардии, MIC привлекал инвесторов депозитами от €2000, обещая гарантировать выкуп и высокие доходы — до 20% годовых.
- За эти средства клуб покупал контракты на цифровое искусство, а также доли в роскошных предметах, таких как яхты, Ferrari и золото.
Ромильо признал, что пытался возместить инвесторам их средства, вернув деньги 2 700 людям, однако он делал это наличными, не имея документов в подтверждение этих выплат. Известно, что он также оказал помощь правоохранителям в изъятии криптоактивов, в том числе конфискованных автомобилей. Однако эти средства не покрывают ущерб от мошенничества, которое, по оценкам, нанесло потерпевшим ущерб на сумму €260 млн ($300 млн). Впрочем, это не рекорд: полтора месяца назад по делу «королевы биткоина» полиция конфисковала аж $7,3 млрд, об этом мы писали по ссылке.
В суде также стало известно, что Ромильо финансировал избирательную кампанию испанского депутата Европарламента Альвиса Переса, лидера правой партии SALF, передав ему €100 000 наличными без соответствующих документов. Перес теперь под следствием по отдельному делу, связанному с финансированием этой кампании. Расследование продолжается, и если его, как и Ромильо, признают виновными, они могут получить от 9 до 18 (если преступление признают массовым) лет заключения.
Ромильо, по версии следователей, пытался скрыться, когда были обнаружены его связи с иностранными банковскими счетами. Согласно испанскому законодательству, любые взносы на выборы более 25 000 евро должны быть зарегистрированы в суде, а донаты более 50 000 евро запрещены. После этого, на основе данных, предоставленных Ромильо, было начато дополнительное расследование по нелегальным платежам. Это не единственный крипто-скандал в политике: так, недавно под суд за участие в распространении мошеннических токенов попали даже Мелания Трамп и Хавьер Милей.
Поделиться новостью
Также по теме
Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
Коррекция крипторынка: октябрь стал первым «красным» с 2018 года
Крипта или фондовый рынок: эксперты провели настоящее сражение
Почти $2,8 трлн объема: криптобиржи в октябре зафиксировали рекордную активность, несмотря на падение рынка
Биткоин ушел в пике: каких тенденций ожидать
Ferrari выходит на криптовалютные рынки