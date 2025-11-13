Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег Сегодня 03:14 — Криптовалюта

Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег

Альваро Ромильо, испанский крипто-инфлюенсер, известный как CryptoSpain, был задержан без возможности залога по обвинению в мошенничестве.

В результате Ponzi-схемы пострадали 3 000 инвесторов на сумму свыше $300 млн. Власти конфисковали 27 роскошных автомобилей, в том числе Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW и Mercedes.

Как все происходило

Ромильо, основателя Madeira Invest Club (MIC), арестовали после того, как правоохранители обнаружили сингапурский банковский счет с €29 млн ($33,5 млн), который был связан с его деятельностью.

Судья Хосе Луис Калава принял решение об аресте без права залога, указав на риск, что Ромильо может бежать из страны.

Предыстория: за что арестовали Ромильо

Испанские следователи начали расследование против MIC в конце 2024 года, когда были поданы три жалобы на деятельность клуба.

Согласно данным Гражданской гвардии, MIC привлекал инвесторов депозитами от €2000, обещая гарантировать выкуп и высокие доходы — до 20% годовых.

За эти средства клуб покупал контракты на цифровое искусство, а также доли в роскошных предметах, таких как яхты, Ferrari и золото.

Ромильо признал, что пытался возместить инвесторам их средства, вернув деньги 2 700 людям, однако он делал это наличными, не имея документов в подтверждение этих выплат. Известно, что он также оказал помощь правоохранителям в изъятии криптоактивов, в том числе конфискованных автомобилей. Однако эти средства не покрывают ущерб от мошенничества, которое, по оценкам, нанесло потерпевшим ущерб на сумму €260 млн ($300 млн). Впрочем, это не рекорд: полтора месяца назад по делу «королевы биткоина» полиция конфисковала аж $7,3 млрд, об этом мы писали по ссылке

В суде также стало известно , что Ромильо финансировал избирательную кампанию испанского депутата Европарламента Альвиса Переса, лидера правой партии SALF, передав ему €100 000 наличными без соответствующих документов. Перес теперь под следствием по отдельному делу, связанному с финансированием этой кампании. Расследование продолжается, и если его, как и Ромильо, признают виновными, они могут получить от 9 до 18 (если преступление признают массовым) лет заключения.

Ромильо, по версии следователей, пытался скрыться, когда были обнаружены его связи с иностранными банковскими счетами. Согласно испанскому законодательству, любые взносы на выборы более 25 000 евро должны быть зарегистрированы в суде, а донаты более 50 000 евро запрещены. После этого, на основе данных, предоставленных Ромильо, было начато дополнительное расследование по нелегальным платежам. Это не единственный крипто-скандал в политике: так, недавно под суд за участие в распространении мошеннических токенов попали даже Мелания Трамп и Хавьер Милей.

