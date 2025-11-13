0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег

Криптовалюта
8
Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
Альваро Ромильо, испанский крипто-инфлюенсер, известный как CryptoSpain, был задержан без возможности залога по обвинению в мошенничестве.
В результате Ponzi-схемы пострадали 3 000 инвесторов на сумму свыше $300 млн. Власти конфисковали 27 роскошных автомобилей, в том числе Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW и Mercedes.
Об этом пишет The Block.

Как все происходило

Ромильо, основателя Madeira Invest Club (MIC), арестовали после того, как правоохранители обнаружили сингапурский банковский счет с €29 млн ($33,5 млн), который был связан с его деятельностью.
Судья Хосе Луис Калава принял решение об аресте без права залога, указав на риск, что Ромильо может бежать из страны.

Предыстория: за что арестовали Ромильо

  • Испанские следователи начали расследование против MIC в конце 2024 года, когда были поданы три жалобы на деятельность клуба.
  • Согласно данным Гражданской гвардии, MIC привлекал инвесторов депозитами от €2000, обещая гарантировать выкуп и высокие доходы — до 20% годовых.
  • За эти средства клуб покупал контракты на цифровое искусство, а также доли в роскошных предметах, таких как яхты, Ferrari и золото.
Читайте также
Ромильо признал, что пытался возместить инвесторам их средства, вернув деньги 2 700 людям, однако он делал это наличными, не имея документов в подтверждение этих выплат. Известно, что он также оказал помощь правоохранителям в изъятии криптоактивов, в том числе конфискованных автомобилей. Однако эти средства не покрывают ущерб от мошенничества, которое, по оценкам, нанесло потерпевшим ущерб на сумму €260 млн ($300 млн). Впрочем, это не рекорд: полтора месяца назад по делу «королевы биткоина» полиция конфисковала аж $7,3 млрд, об этом мы писали по ссылке.
В суде также стало известно, что Ромильо финансировал избирательную кампанию испанского депутата Европарламента Альвиса Переса, лидера правой партии SALF, передав ему €100 000 наличными без соответствующих документов. Перес теперь под следствием по отдельному делу, связанному с финансированием этой кампании. Расследование продолжается, и если его, как и Ромильо, признают виновными, они могут получить от 9 до 18 (если преступление признают массовым) лет заключения.
Читайте также
Ромильо, по версии следователей, пытался скрыться, когда были обнаружены его связи с иностранными банковскими счетами. Согласно испанскому законодательству, любые взносы на выборы более 25 000 евро должны быть зарегистрированы в суде, а донаты более 50 000 евро запрещены. После этого, на основе данных, предоставленных Ромильо, было начато дополнительное расследование по нелегальным платежам. Это не единственный крипто-скандал в политике: так, недавно под суд за участие в распространении мошеннических токенов попали даже Мелания Трамп и Хавьер Милей.
По материалам:
ITC.ua
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems