Ferrari выходит на криптовалютные рынки

Ferrari выходит на криптовалютные рынки для того, чтобы привлечь молодежь с помощью запланированного нового цифрового токена, который ее самые богатые поклонники смогут использовать на аукционе Ferrari 499P.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, это происходит после того, как Ferrari, также разрабатывающая свой первый электромобиль, начала принимать Bitcoin, Ethereum и USDC для приобретения автомобилей в США в 2023 году и расширила эту услугу на Европу в прошлом году.

Ferrari сотрудничает с итальянской финтех-компанией Conio над запуском «Token Ferrari 499P» для членов своего Hyperclub — клуба, объединяющего 100 самых эксклюзивных клиентов, увлекающихся World Endurance Championship season — для торговли между собой и участия в аукционах на гонках.

Дебют запланирован на начало сезона World Endurance Championship Season 2027 года.

«Это касается укрепления чувства принадлежности среди наших самых преданных клиентов», — сказал Reuters главный маркетинговый и коммерческий директор Энрико Галлиера.

В агентстве рассказали, что токен еще требует времени, чтобы стать реальностью.

Conio подает заявку на получение лицензии в соответствии с новым регулированием криптовалют Европейского Союза, но видит потенциал для роста.

«Потенциал для развития огромный», — прокомментировал главный стратег Conio по финтех и архитектор проекта Давиде Ралло.

