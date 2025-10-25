Ferrari возродила свой самый знаменитый суперкар в новом формате (фото)
Культовый суперкар Ferrari F40 получил современного преемника. Купе SC40 сочетает классический дизайн в духе 80-х с современной 30-сильной установкой. Эксклюзивная модель, созданная в рамках программы Special Projects по заказу анонимного любителя F40. Она останется в единственном экземпляре.
Об этом сообщается на официальном сайте Ferrari.
За базу для новинки взяли современный суперкар Ferrari 296 GTB, которому поменяли значительную часть кузовных панелей.
Новая передняя часть с рубленым дизайном, воздухозаборники в боковинах и большое антикрыло сзади сделали автомобиль похожим на купе Ferrari F40 1987 года. В схожем стиле выдержана и крышка капота двигателя.
Салон Ferrari SC40 украшен алькантарой и тканью жаккардом. Кроме того, появились вставки из карбона и кевлара, как у Ferrari F40.
Гибридная установка Ferrari 296 GTB осталась без изменений. 3,0-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 830 л.с. и 740 Н∙м. Для сравнения, турбомотор Ferrari F40 выдает 487 сил.
Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а наибольшая скорость превосходит 330 км/ч. К тому же гибрид Ferrari SC40 способен проехать до 25 км в электрическом режиме.
