Ferrari возродила свой самый знаменитый суперкар в новом формате (фото) Сегодня 06:16 — Технологии&Авто

Ferrari возродила свой самый знаменитый суперкар в новом формате (фото), Фото: Ferrari

Культовый суперкар Ferrari F40 получил современного преемника. Купе SC40 сочетает классический дизайн в духе 80-х с современной 30-сильной установкой. Эксклюзивная модель, созданная в рамках программы Special Projects по заказу анонимного любителя F40. Она останется в единственном экземпляре.

Об этом сообщается на официальном сайте Ferrari.

За базу для новинки взяли современный суперкар Ferrari 296 GTB, которому поменяли значительную часть кузовных панелей.

Фото: Ferrari

Новая передняя часть с рубленым дизайном, воздухозаборники в боковинах и большое антикрыло сзади сделали автомобиль похожим на купе Ferrari F40 1987 года. В схожем стиле выдержана и крышка капота двигателя.

Фото: Ferrari

Салон Ferrari SC40 украшен алькантарой и тканью жаккардом. Кроме того, появились вставки из карбона и кевлара, как у Ferrari F40.

Гибридная установка Ferrari 296 GTB осталась без изменений. 3,0-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 830 л.с. и 740 Н∙м. Для сравнения, турбомотор Ferrari F40 выдает 487 сил.

Фото: Ferrari

Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а наибольшая скорость превосходит 330 км/ч. К тому же гибрид Ferrari SC40 способен проехать до 25 км в электрическом режиме.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.