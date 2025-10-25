0 800 307 555
ру
Xiaomi анонсировала новые умные часы Redmi Watch 6

Xiaomi показала свои новые умные часы Redmi Watch 6, которые станут преемником доступной модели Watch 5. Серия Redmi Watch традиционно ориентирована на пользователей, желающих получить максимум возможностей за умеренную цену, и новинка сохраняет этот подход — с небольшими, но заметными изменениями в дизайне. В то же время для более требовательных существует серия Xiaomi Watch.
Об этом пишет notebookcheck.
Судя по официальным изображениям, Redmi Watch 6 получил обновленный корпус с дополнительной кнопкой на правой стороне под колесом управления (цифровой коронкой). Такой подход приближает его внешне к моделям Apple Watch (кроме Ultra).
Пока что компания не уточнила, какую функцию будет выполнять эта кнопка, но изменение выглядит логичным для улучшения удобства управления.
Дисплей остался прежним — 2,07 дюйма, как и у предшественника. Экран создан на базе AMOLED-панели, поэтому пользователи могут ожидать насыщенных цветов и высокой контрастности.
По официальным данным, рамки экрана стали тоньше — всего 2 мм, что делает дисплей визуально больше.
Xiaomi подчеркивает, что Redmi Watch 6 обладает тонким и изысканным дизайном, что придает ему премиальности, несмотря на бюджетный статус.
Корпус часов изготовлен из высокопрочного алюминия, что должно обеспечить долговечность и устойчивость к царапинам.
Часы будут доступны в трех цветах: Bright Moon Silver (светло-серебристый), Elegant Black (элегантный черный) и Mist Blue (туманно-голубой).
Автономность осталась без изменений — до 24 дней работы на одном заряде, как и у Redmi Watch 5.
Другие характеристики пока не раскрывают, но стоит упомянуть, что предыдущая модель поддерживала пятисистемную навигацию, Bluetooth-звонки и обладала линейным вибромотором, который обеспечивал четкий тактильный отклик.
Ожидается, что эти функции либо улучшат, либо хотя бы сохранят в новой версии.
