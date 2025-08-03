Meta готовит смарт-часы с камерой — для связи с очками Ray-Ban и гарнитурами VR — Finance.ua
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Meta готовит смарт-часы с камерой — для связи с очками Ray-Ban и гарнитурами VR

Технологии&Авто
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Meta готовит смарт-часы с камерой — для связи с очками Ray-Ban и гарнитурами VR
Meta готовит смарт-часы с камерой — для связи с очками Ray-Ban и гарнитурами VR
Компания Meta планирует выпустить новые смарт-часы, которые станут частью фирменной экосистемы. Устройство будет тесно связано с умными очками Ray-Ban и гарнитурами виртуальной реальности Quest.
Как сообщает источник DigiTimes, новый гаджет не станет еще одной «копией» Apple Watch или Galaxy Watch. Вместо акцента на фитнес или уведомления, Meta сделает ставку на камеры, искусственный интеллект и анализ окружающей среды. Ожидается, что часы получат по меньшей мере один модуль камеры и будут иметь глубокую интеграцию с фирменными нейросетями Meta.
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Это не первая попытка Meta выйти на рынок подобных гаджетов. Еще в 2021 году, когда компания называлась Facebook, разрабатывался прототип смарт-часов с двумя камерами — 12 Мп на нижней части корпуса и 5 Мп для видеозвонков.
Судя по новым утечкам, обновленное устройство будет развивать ту же концепцию — для расширения возможностей пользователя в метавселенной Meta. Официальная презентация новинки может пройти 17 сентября во время конференции Meta Connect 2025.
По материалам:
ITsider.
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