Meta разрабатывает браслет, управляемый жестами — Finance.ua

Meta разрабатывает браслет, управляемый жестами
Команда Цукерберга разрабатывает браслет, позволяющий управлять компьютером жестами.
С помощью браслета можно перемещать курсор, открывать приложения и отправлять сообщения. Для этого нужно делать движения в воздухе, как будто используете карандаш, пишет TechCrunch.
- Браслет Meta использует технику, которая называется поверхностной электромиографией (sEMG), которая обнаруживает электрические сигналы, генерируемые мышечной активностью, для интерпретации пользовательских движений.
- sEMG позволяет обнаруживать мышечную активность, возникающую еще до видимого движения. Это дает возможность системе реагировать почти мгновенно — будто она угадывает намерение пользователя.
Цель этого браслета — обеспечить менее инвазивные инструменты для взаимодействия с компьютерами для людей с нарушениями двигательных функций.
Браслет от Meta является более простой альтернативой таким проектам, как Neuralink Илона Маска, который нуждается в имплантации чипов в мозг людям с тяжелым параличом. Но девайс команды Цукерберга можно использовать сразу без хирургического вмешательства.
Компания сотрудничает с Carnegie Mellon, чтобы протестировать браслет на людях с травмами спинного мозга, что позволит им пользоваться компьютерами, даже если они не могут полноценно использовать свои руки или кисти. Дуглас Вебер, профессор кафедры машиностроения и Института нейронаук, отметил, что даже люди с полным параличом рук все еще демонстрируют определенную мышечную активность. В результате устройство способно интерпретировать их запланированные действия.
Кроме Neuralink, есть другие неинвазивные подходы, включающие гарнитуры, использующие сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ); однако они имеют ограничения из-за слабых сигналов, которые они производят. Использование сигналов sEMG означает, что он работает на более высокой частоте, чем ЭЭГ.
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