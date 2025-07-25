Meta разрабатывает браслет, управляемый жестами — Finance.ua

Meta разрабатывает браслет, управляемый жестами 25.07.2025, 01:25 — Технологии&Авто

Meta разрабатывает браслет, управляемый жестами

Команда Цукерберга разрабатывает браслет, позволяющий управлять компьютером жестами.

С помощью браслета можно перемещать курсор, открывать приложения и отправлять сообщения. Для этого нужно делать движения в воздухе, как будто используете карандаш, пишет TechCrunch.

Браслет Meta использует технику, которая называется поверхностной электромиографией (sEMG), которая обнаруживает электрические сигналы, генерируемые мышечной активностью, для интерпретации пользовательских движений.

sEMG позволяет обнаруживать мышечную активность, возникающую еще до видимого движения. Это дает возможность системе реагировать почти мгновенно — будто она угадывает намерение пользователя.

Цель этого браслета — обеспечить менее инвазивные инструменты для взаимодействия с компьютерами для людей с нарушениями двигательных функций.

Браслет от Meta является более простой альтернативой таким проектам, как Neuralink Илона Маска, который нуждается в имплантации чипов в мозг людям с тяжелым параличом. Но девайс команды Цукерберга можно использовать сразу без хирургического вмешательства.

Компания сотрудничает с Carnegie Mellon, чтобы протестировать браслет на людях с травмами спинного мозга, что позволит им пользоваться компьютерами, даже если они не могут полноценно использовать свои руки или кисти. Дуглас Вебер, профессор кафедры машиностроения и Института нейронаук, отметил, что даже люди с полным параличом рук все еще демонстрируют определенную мышечную активность. В результате устройство способно интерпретировать их запланированные действия.

Кроме Neuralink, есть другие неинвазивные подходы, включающие гарнитуры, использующие сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ); однако они имеют ограничения из-за слабых сигналов, которые они производят. Использование сигналов sEMG означает, что он работает на более высокой частоте, чем ЭЭГ.

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