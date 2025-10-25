Компании Pony AI и Stellantis будут тестировать роботокси в Европе 25.10.2025, 01:01 — Технологии&Авто

Китайская компания Pony AI будет сотрудничать с транснациональной корпорацией Stellantis для тестирования беспилотных такси в Европе.

Компании планируют начать тестирование роботакси в ближайшие месяцы в Люксембурге, где расположена штаб-квартира европейского подразделения Pony AI, а со следующего года предполагается «постепенное развертывание роботакси во всех европейских городах».

В рамках сотрудничества Pony AI будет предоставлять программное обеспечение для автономного управления, тогда как Stellantis, владеющая такими брендами, как Chrysler, Citroën и Jeep, предоставит электромобили.

Развертывание робота в новой стране обычно начинается с испытаний на дорогах общего пользования, чтобы получить одобрение регуляторных органов.

Крупные города США и Китая были одними из первых в мире, которые позволили местным компаниям эксплуатировать роботакси.

За последний год компании активизировали свои усилия по расширению деятельности на Ближний Восток и Европу.

