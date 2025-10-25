0 800 307 555
ру
Компании Pony AI и Stellantis будут тестировать роботокси в Европе

Технологии&Авто
25
Компании Pony AI и Stellantis будут тестировать роботокси в Европе
Компании Pony AI и Stellantis будут тестировать роботокси в Европе, Фото: CNBC
Китайская компания Pony AI будет сотрудничать с транснациональной корпорацией Stellantis для тестирования беспилотных такси в Европе.
Об этом сообщает CNBC.
Компании планируют начать тестирование роботакси в ближайшие месяцы в Люксембурге, где расположена штаб-квартира европейского подразделения Pony AI, а со следующего года предполагается «постепенное развертывание роботакси во всех европейских городах».
В рамках сотрудничества Pony AI будет предоставлять программное обеспечение для автономного управления, тогда как Stellantis, владеющая такими брендами, как Chrysler, Citroën и Jeep, предоставит электромобили.
Развертывание робота в новой стране обычно начинается с испытаний на дорогах общего пользования, чтобы получить одобрение регуляторных органов.
Крупные города США и Китая были одними из первых в мире, которые позволили местным компаниям эксплуатировать роботакси.
За последний год компании активизировали свои усилия по расширению деятельности на Ближний Восток и Европу.
По материалам:
Укрінформ
