Компании Pony AI и Stellantis будут тестировать роботокси в Европе
Китайская компания Pony AI будет сотрудничать с транснациональной корпорацией Stellantis для тестирования беспилотных такси в Европе.
Об этом сообщает CNBC.
Компании планируют начать тестирование роботакси в ближайшие месяцы в Люксембурге, где расположена штаб-квартира европейского подразделения Pony AI, а со следующего года предполагается «постепенное развертывание роботакси во всех европейских городах».
В рамках сотрудничества Pony AI будет предоставлять программное обеспечение для автономного управления, тогда как Stellantis, владеющая такими брендами, как Chrysler, Citroën и Jeep, предоставит электромобили.
Развертывание робота в новой стране обычно начинается с испытаний на дорогах общего пользования, чтобы получить одобрение регуляторных органов.
Крупные города США и Китая были одними из первых в мире, которые позволили местным компаниям эксплуатировать роботакси.
За последний год компании активизировали свои усилия по расширению деятельности на Ближний Восток и Европу.
