Microsoft представила масштабное обновление своего ИИ Copilot

Технологии&Авто
27
Microsoft представила большое осеннее обновление для своего искусственного интеллекта Copilot, которое делает его более персонализированным, полезным и ориентированным на человека. Ассистент получил 12 новых функций, а главной неожиданностью стало появление Mico — анимированного аватара, призванного сделать взаимодействие с ИИ более естественным и эмоциональным.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Microsoft.
Разработчики отмечают, что Mico призван быть эмпатичным и дружелюбным, но может тактично указывать на ошибки пользователя.
Кроме визуального аватара Copilot получил ряд значительных функциональных улучшений:
  1. Групповые чаты (Groups). Новая функция превращает Copilot в пространство для совместной работы, где до 32 человек могут одновременно проводить мозговые штурмы в одном чате, писать тексты или планировать проекты. ИИ помогает суммировать обсуждение, предлагать варианты и распределять задачи.
  2. Улучшенная память и персонализация. Copilot теперь имеет долговременную память, что позволяет ему запоминать важную для пользователя информацию, например ваши цели, планы или важные даты, а затем учитывать ее в будущих разговорах. Ассистент также может ссылаться на предыдущие диалоги, что упрощает продолжение работы.
  3. Интеграция с другими сервисами. Благодаря коннекторам Copilot может подключаться к OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive и Google Calendar, чтобы искать и обрабатывать документы, письма и события в различных аккаунтах с помощью запросов на естественном языке.
  4. Copilot для здоровья. Были усовершенствованы ответы на запросы, связанные со здоровьем. Теперь система предоставляет информацию из надежных источников, таких как Harvard Health, и помогает находить врачей по специальности, местоположению и другим критериям.
  5. Learn Live. Эта функция превращает Copilot в репетитора, который не просто дает ответы, а направляет пользователя с помощью вопросов и визуальных подсказок, что делает процесс обучения более эффективным.
  6. Улучшение интеграции в Edge и Windows. Copilot в браузере Edge теперь может анализировать открытые вкладки, сравнивать информацию и выполнять действия, например бронировать отель. Фактически, это встроенный агент в вашем браузере, который может просматривать интернет, двигать курсор, нажимать на ссылку и вводить текст в соответствующие формы. В Windows 11 появилась возможность активировать ассистента голосовой командой «Hey Copilot».
Компания также активно развивает собственные модели ИИ, такие как MAI-Voice-1 и MAI-Vision-1, чтобы снизить зависимость от сторонних разработчиков, пишет TechRadar. Новые функции уже доступны в США и постепенно распространяются на другие страны.
По материалам:
Телеканал 24
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
