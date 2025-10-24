Из-за развития ИИ банки могут потерять миллиарды прибыли
Мировые банки могут потерять до $170 млрд прибыли, если не адаптируют свои бизнес-модели к росту популярности искусственного интеллекта среди клиентов.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании McKinsey.
Распространение агентного АІ — автономных цифровых помощников, помогающих пользователям управлять личными финансами, — может сократить доходы банков.
«ИИ-агент, может подсказать, что вы сэкономите $2 000 в год, просто перечислив деньги в другой банк», — объяснил партнер McKinsey Прадип Патиат.
Согласно отчету, потребители держат примерно $23 трлн из $70 трлн на счетах с почти нулевыми ставками.
Использование ИИ-ассистентов может сократить банковские доходы на 9%, если учреждения не пересмотрят свои модели работы. Это может снизить среднюю доходность банков ниже уровня стоимости капитала.
В материале говорится, что банки рассчитывают сэкономить до 15−20% затрат благодаря собственным ИИ-инструментам, однако выгоду почти полностью поглотит конкуренция.
В то же время McKinsey отмечает, что преимущество получат банки, которые первыми внедрят агентный АІ и оптимизируют расходы.
