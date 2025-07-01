Microsoft заявляет, что искусственный интеллект диагностирует лучше врачей — Finance.ua
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Microsoft заявляет, что искусственный интеллект диагностирует лучше врачей

Технологии&Авто
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Microsoft заявляет, что искусственный интеллект диагностирует лучше врачей
Microsoft заявляет, что искусственный интеллект диагностирует лучше врачей
Microsoft раскрыл детали системы искусственного интеллекта, которая работает лучше, чем врачи. Чем доказано преимущество? Microsoft заявила, что более 8 из 10 тематических исследований особого уровня ИИ o3 от OpenAI «решил».
Об этом сообщает The Guardian.
В Microsoft утверждают, что система ИИ способна лучше врачей диагностировать сложные заболевания — это доказали результаты исследования. В последнем был подобран ряд тематических задач для диагностики. И, по словам Мустафы Сулеймана, который представляет Microsoft, решены почти все.
Подразделение искусственного интеллекта компании, возглавляемое британским технологическим «пионером» Мустафой Сулейманом, разработало систему, имитирующую группу врачей-экспертов, которые решают «диагностически сложные и интеллектуально привередливые» случаи.
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В Microsoft заявили, что в сочетании с передовой моделью o3 AI от OpenAI ее подход «решил» более восьми из 10 тематических исследований, специально подобранных для диагностики. Когда эти примеры были испытаны на практикующих врачах, не имеющих доступа к коллегам, учебникам или чат-ботам, показатель точности составил два из 10.
Несмотря на то, что в Microsoft подчеркнули потенциальную экономию средств благодаря своему исследованию, в компании умаляют влияние на рабочие места.
По результатам тестов утверждается, что на самом деле ИИ будет только дополнять функции врачей. Пока что искусственный интеллект не способен полноценно заменить людей на их должностях.
По материалам:
УНН
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