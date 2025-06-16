5 навыков, которые помогут не потерять работу из-за искусственного интеллекта — Finance.ua

5 навыков, которые помогут не потерять работу из-за искусственного интеллекта Сегодня 19:36

5 навыков, которые помогут не потерять работу из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда. Он уже стал частью многих отраслей, из-за чего напрямую становится «конкурентом» для людей. В результате активного развития ИИ и его внедрения в работу многие профессионалы оказываются под угрозой увольнения.

Однако остаться востребованным работником даже в эпоху ИИ — вполне реально. Специалисты robota.ua рассказали , какие навыки сегодня больше всего ценятся работодателями и как их развивать, чтобы оставаться востребованными там, где всю механическую работу будет выполнять искусственный интеллект.

Прежде всего искусственный интеллект не имеет эмпатии, креативности или интуиции. Он может посчитать и сделать аналитику, но не почувствует и не учтет человеческий фактор, приведший к таким показателям. Искусственный интеллект может создать изображение или текст, но только человек способен вдохнуть в это душу и превратить в искусство.

Поэтому важно понимать, что это не борьба, а партнерство. ИИ может взять на себя рутину: анализ данных, планирование, автоматизацию. А вам остается самое ценное: мыслить стратегически, общаться с коллегами и клиентами, вдохновлять, творить.

Именно те навыки, которые не свойственны искусственному интеллекту, особенно ценятся работодателями. Они помогают работать в команде, креативить и достигать вершин.

Человеческие навыки, которые не под силу ИИ

Эмоциональный интеллект

Один из самых востребованных навыков современности. Это об умении понимать себя и других, строить здоровые коммуникации, считывать настроения, сопереживать. ИИ не способен заменить живую эмпатию.

Чтобы развить этот навык, рекомендуем заниматься самоанализом, тренировать навыки обратной связи, а также изучать техники активного слушания.

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Креативность

Искусственный интеллект может сгенерировать сотни вариантов, но интуитивно оригинальную идею — только человек. Чтобы добиться от ИИ креативного и оригинального результата, именно человек должен понять конечное видение и суметь передать его во время постановки задачи. Также результат проделанной работы будет оценивать человек — учитывая собственный опыт и профессиональную интуицию, сформированную на его основе.

Креативность можно развить, если не бояться выходить за пределы своей профессии: вдохновляться и совмещать идеи из других отраслей. Создавайте что-то новое, думайте, как бы вы улучшили, например рекламу в метро или что изменили бы в тексте буклета.

Критическое и стратегическое мышление

Важно также критически оценивать информацию, получаемую от ИИ. Умение задавать правильные вопросы, анализировать данные с разных точек зрения, видеть риски — все это о критическом и стратегическом мышлении.

Чтобы лучше развить эти навыки, практикуйте анализ кейсов: ищите бизнес-сценарии и оценивайте решения. Ищите ответы на вопросы «Почему?», которые привели к такому решению.

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Гибкость и обучаемость

Мир меняется слишком быстро, поэтому важно уметь быть гибкими к этим изменениям, подстраиваться к новым нестандартным решениям и постоянно учиться новому и совершенствовать уже существующие навыки.

В вашем графике должен быть примерно час в день, чтобы открывать для себя что-нибудь новое: курсы, вебинары, чтение, просмотр видео помогут вам держать руку на пульсе изменений.

Работа с искусственным интеллектом

Быть человеком — это не значит сторониться искусственного интеллекта или пытаться доказать свое превосходство над ним. Это значит уметь работать с AI-инструментами и понимать, какие процессы можно улучшить с их помощью.

Осваивайте базовые инструменты ИИ (например, ChatGPT, Midjourney, Notion AI), научитесь формулировать запросы (prompt engineering), следите за трендами искусственного интеллекта. Все это позволит вам жить с ИИ в тандеме.

Не бойтесь развития технологий. Напротив — позвольте им освободить пространство для главного: вашего мышления, ощущений и вдохновения. Помните: вы не робот, и именно это делает вас незаменимыми.

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