5 навыков, которые помогут не потерять работу из-за искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 навыков, которые помогут не потерять работу из-за искусственного интеллекта

21
5 навыков, которые помогут не потерять работу из-за искусственного интеллекта
5 навыков, которые помогут не потерять работу из-за искусственного интеллекта
Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда. Он уже стал частью многих отраслей, из-за чего напрямую становится «конкурентом» для людей. В результате активного развития ИИ и его внедрения в работу многие профессионалы оказываются под угрозой увольнения.
Однако остаться востребованным работником даже в эпоху ИИ — вполне реально. Специалисты robota.ua рассказали, какие навыки сегодня больше всего ценятся работодателями и как их развивать, чтобы оставаться востребованными там, где всю механическую работу будет выполнять искусственный интеллект.
Прежде всего искусственный интеллект не имеет эмпатии, креативности или интуиции. Он может посчитать и сделать аналитику, но не почувствует и не учтет человеческий фактор, приведший к таким показателям. Искусственный интеллект может создать изображение или текст, но только человек способен вдохнуть в это душу и превратить в искусство.
Поэтому важно понимать, что это не борьба, а партнерство. ИИ может взять на себя рутину: анализ данных, планирование, автоматизацию. А вам остается самое ценное: мыслить стратегически, общаться с коллегами и клиентами, вдохновлять, творить.
Именно те навыки, которые не свойственны искусственному интеллекту, особенно ценятся работодателями. Они помогают работать в команде, креативить и достигать вершин.

Человеческие навыки, которые не под силу ИИ

Эмоциональный интеллект
Один из самых востребованных навыков современности. Это об умении понимать себя и других, строить здоровые коммуникации, считывать настроения, сопереживать. ИИ не способен заменить живую эмпатию.
Чтобы развить этот навык, рекомендуем заниматься самоанализом, тренировать навыки обратной связи, а также изучать техники активного слушания.
Читайте также
Креативность
Искусственный интеллект может сгенерировать сотни вариантов, но интуитивно оригинальную идею — только человек. Чтобы добиться от ИИ креативного и оригинального результата, именно человек должен понять конечное видение и суметь передать его во время постановки задачи. Также результат проделанной работы будет оценивать человек — учитывая собственный опыт и профессиональную интуицию, сформированную на его основе.
Креативность можно развить, если не бояться выходить за пределы своей профессии: вдохновляться и совмещать идеи из других отраслей. Создавайте что-то новое, думайте, как бы вы улучшили, например рекламу в метро или что изменили бы в тексте буклета.
Критическое и стратегическое мышление
Важно также критически оценивать информацию, получаемую от ИИ. Умение задавать правильные вопросы, анализировать данные с разных точек зрения, видеть риски — все это о критическом и стратегическом мышлении.
Чтобы лучше развить эти навыки, практикуйте анализ кейсов: ищите бизнес-сценарии и оценивайте решения. Ищите ответы на вопросы «Почему?», которые привели к такому решению.
Читайте также
Гибкость и обучаемость
Мир меняется слишком быстро, поэтому важно уметь быть гибкими к этим изменениям, подстраиваться к новым нестандартным решениям и постоянно учиться новому и совершенствовать уже существующие навыки.
В вашем графике должен быть примерно час в день, чтобы открывать для себя что-нибудь новое: курсы, вебинары, чтение, просмотр видео помогут вам держать руку на пульсе изменений.
Работа с искусственным интеллектом
Быть человеком — это не значит сторониться искусственного интеллекта или пытаться доказать свое превосходство над ним. Это значит уметь работать с AI-инструментами и понимать, какие процессы можно улучшить с их помощью.
Осваивайте базовые инструменты ИИ (например, ChatGPT, Midjourney, Notion AI), научитесь формулировать запросы (prompt engineering), следите за трендами искусственного интеллекта. Все это позволит вам жить с ИИ в тандеме.
Не бойтесь развития технологий. Напротив — позвольте им освободить пространство для главного: вашего мышления, ощущений и вдохновения. Помните: вы не робот, и именно это делает вас незаменимыми.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems