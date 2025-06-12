OpenAI презентовал свою самую умную ИИ-модель — Finance.ua

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OpenAI презентовал свою самую умную ИИ-модель

Технологии&Авто
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OpenAI презентовал свою самую умную ИИ-модель
OpenAI презентовал свою самую умную ИИ-модель
Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта o3-pro — это обновленная версия модели o3, которая специализируется на логическом мышлении.
Об этом говорится в пресс-релизе OpenAI.
Компания сообщает, что такие модели решают задачи поэтапно, что делает их более эффективными в сферах, где требуется точное мышление, например математика, физика, программирование.
o3-pro, заявленная как самая умная модель ИИ, может выполнять поиск в интернете, анализировать файлы, работать с изображениями, использовать язык программирования Python, обращаться к памяти для персонализации ответов и многое другое.
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Эксперты предпочитают o3-pro, особенно в таких областях, как наука, образование, программирование, бизнес и помощь с написанием текстов. Они отмечают способность системы следовать инструкциям, четкость, полноту ответов и точность.
В OpenAI заявляют, что o3-pro имеет доступ к более широкому спектру инструментов, поэтому дольше обрабатывает запросы.
«Мы рекомендуем использовать ее для сложных вопросов, где надежность важнее скорости, потому что ответа придется ждать несколько минут», — отмечают в компании.
о3-pro уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team. Владельцы Enterprise и Edu-подписки смогут опробовать новую ИИ-модель на следующей неделе.
По материалам:
Укрінформ
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