OpenAI достигла годового дохода в $10 миллиардов — Finance.ua

OpenAI достигла годового дохода в $10 миллиардов 11.06.2025, 00:13 — Фондовый рынок

OpenAI достигла годового дохода в $10 миллиардов

Компания OpenAI сообщила, что на июнь ее годовой доход в пересчете на годовой показатель достиг $10 миллиардов. Это почти вдвое больше, чем было в декабре 2024 года, тогда доход составил $5,5 миллиарда.

Об этом пишет Reuters.

Такими темпами OpenAI сможет достичь своей годовой цели — $12,7 миллиарда дохода в 2025 году. Эту цель компания озвучивала инвесторам раньше.

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В $10 миллиардов не включены поступления от лицензий, которые OpenAI получает от своего партнера Microsoft, а также крупные одноразовые сделки. Эту информацию подтвердил представитель компании. Первым об этих данных сообщил телеканал CNBC.

Агентство отмечает, что в прошлом году OpenAI понесла около $5 миллиардов убытков. Поэтому достижение нового доходного рубежа демонстрирует преимущество компании в масштабах выручки по сравнению с конкурентами.

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Для сравнения, стартап Anthropic недавно вышел на годовой доход в $3 миллиарда, благодаря росту спроса на генерацию кода на базе его моделей.

С момента запуска чат-бота ChatGPT более двух лет назад OpenAI представила ряд платных подписок как для частных пользователей, так и для бизнеса. По состоянию на конец марта 2025 года у компании было 500 миллионов активных пользователей еженедельно.

В марте OpenAI сообщила о планах привлечь до $40 миллиардов инвестиций в новом раунде финансирования под руководством японской группы SoftBank. Компанию тогда оценивали в 300 миллиардов долларов.

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